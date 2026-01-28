Benfica-Real Madrid MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Benfica ile Real Madrid arasında oynanacak dev mücadeleyle sürecek. Jose Mourinho yönetimindeki Portekiz temsilcisi, turnuvadaki iddiasını sürdürebilmek için sahasında güçlü rakibini mağlup etmeyi hedefliyor. İlk 8 yarışında avantajını korumak isteyen Alvaro Arbeloa'nın öğrencileri ise 15 puanla 3. sırada yer alırken, bu zorlu deplasmandan da kayıpsız çıkmanın planlarını yapıyor. Büyük karşılaşma öncesinde Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Peki, Benfica-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BENFICA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada oynanacak Benfica-Real Madrid maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BENFICA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio da Luz'da oynanacak Benfica-Real Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BENFICA-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Benfica: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barrenechea; Prestianni, Barreiro, Sudakov; Pavlidis

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Bellingham, Arda Güler; Mastantuono, Mbappe, Vinicius