Napoli-Chelsea MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Napoli ile Chelsea arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Turnuvada yoluna devam edebilmek için puan ya da puanlar almayı hedefleyen Antonio Conte yönetimindeki Napoli, 8 puanla 25. sırada yer alarak zorlu bir sınava çıkıyor. Deplasmanda sahne alacak Chelsea ise 13 puanla 8. basamakta bulunuyor ve alacağı galibiyetle ilk 8 şansını güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Napoli-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada oynanacak Napoli-Chelsea maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

NAPOLI-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak Napoli-Chelsea maçı Tabii Spor 7 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLI-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Vergara, Elmas; Hojlund

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto, Fernandez, Garnacho; Joao Pedro