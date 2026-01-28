CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Napoli-Chelsea MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli-Chelsea MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Napoli ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Turnuvaya devam etmek için puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapan Antonio Conte ve öğrencileri, 8 puanla 25. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak ilk 8 ihtimalini güçlendirmeyi hedefleyen Liam Rosenior ve ekibi ise 13 puanla 8. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Napoli-Chelsea maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Napoli-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 09:26
Napoli-Chelsea MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Napoli ile Chelsea arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Turnuvada yoluna devam edebilmek için puan ya da puanlar almayı hedefleyen Antonio Conte yönetimindeki Napoli, 8 puanla 25. sırada yer alarak zorlu bir sınava çıkıyor. Deplasmanda sahne alacak Chelsea ise 13 puanla 8. basamakta bulunuyor ve alacağı galibiyetle ilk 8 şansını güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Napoli-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada oynanacak Napoli-Chelsea maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

NAPOLI-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak Napoli-Chelsea maçı Tabii Spor 7 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLI-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Vergara, Elmas; Hojlund

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto, Fernandez, Garnacho; Joao Pedro

