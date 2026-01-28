Fenerbahçe için Yuri Alberto iddiası! Resmi teklif...
Forvet hattında önemli bir değişikliğe gitmesi beklenen Fenerbahçe sürpriz bir isme daha kancayı taktı. Sarı lacivertlilerin Corinthians forması giyen Yuri Alberto'yu gündemine aldığı ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 09:26
Fenerbahçe'de mevcut forvet rotasyonunda ise önemli bir değişiklik yaşanması bekleniyor.
Youssef En-Nesyri ile sezon sonunda yolların ayrılma ihtimali gündemde yer alıyor.
Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin olası ayrılığı sonrası gol yollarında yeni bir lider arayışında.
BREZİLYALI GOLCÜYE KANCA
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi Corinthians forması giyen Yuri Alberto'yu gündemine aldı.
TRT Spor'un haberine göre; 24 yaşındaki Brezilyalı golcü için yönetimin resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda Yuri Alberto'nun listedeki öncelikli isimlerden biri olduğu ifade ediliyor.
20 MİLYON EURO İSTENİYOR
Brezilya ekibi Corinthians'ın bu transfer için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.
Yuri Alberto, 2026 yılında 4 maça çıkarken 2 gol kaydetti.
Brezilyalı forvetin 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
