Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri açıklandı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasındaki son maçında Manchester City deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, sonuç ne olursa olsun yüzde 99 ihtimalle play-off turuna kalacak. Cimbom'un play-off turunda karşılaşacağı rakipler de belli oldu. İşte o takımlar... (GS spor haberi)
HEDEF İLK 16
Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak. Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak sarı-kırmızılı ekip, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, müsabakayı kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak.Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.
OSIMHEN'İN GÖZÜ REKORDA
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Manchester City maçında gol atması durumunda sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak. Sarı-kırmızılılardaki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, çıktığı 12 Avrupa kupası müsabakasında 12 gol kaydetti. Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 11'er gol atan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Osimhen, 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shabani Nonda ile zirvede yer alıyor. Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında bir gol daha atması durumunda rekoru kırarak zirvenin tek başına sahibi olacak.
İLKAY VE SANE İÇİN ÖZEL MAÇ
Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı forma giyecek. Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi. Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı mücadele edecek. İlkay, Manchester City ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası, 4 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı gösterdi. Sane ise ikişer Premier Lig, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı. Alman futbolcu, Manchester City formasıyla 135 resmi müsabakaya çıkıp 39 kez fileleri havalandırdı.
MANCHESTER CITY İÇİN İLK 8 ŞANSI
İngiliz temsilcisinin, "Devler Ligi"nde normal sezonu ilk 8'de bitirebilmek için Galatasaray maçını kazanması gerekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 13 puan toplayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 11. sırada yer alıyor. Manchester City, karşılaşmayı kazansa bile averajla ilk 8 dışında kalma ihtimali bulunuyor. Lig etabını ilk 8'de bitirecek takımlar, play-off'u maç yapmadan geçerek doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Galatasaray bugün yüzde 99 ihtimalle play-off'a kalacak ve bu aşamada karşılaşacağı muhtemel rakipleri de belli…
Sarı-kırmızılılara gelme durumu en yüksek olan takım, İngiliz kulübü Newcastle United. Ardından da Inter ve Borussia Dortmund.
Cimbom'un kazanması halinde Marsilya ve Bayer Leverkusen, mağlubiyette ise Atalanta da olası rakipler arasında yer alıyor.
