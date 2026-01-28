CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri açıklandı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri açıklandı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasındaki son maçında Manchester City deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, sonuç ne olursa olsun yüzde 99 ihtimalle play-off turuna kalacak. Cimbom'un play-off turunda karşılaşacağı rakipler de belli oldu. İşte o takımlar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 11:14
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri açıklandı!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 8. hafta maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak. Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri açıklandı!

Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev yapacak. Müsabaka TRT 1'den ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 10 puan topladı. Galatasaray, averajla 18. sıradaki Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı geçerek 17. sırada yer aldı. Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde etti. Maviler, averajla haftaya 11. sırada girdi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri açıklandı!

HEDEF İLK 16

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak. Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak sarı-kırmızılı ekip, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, müsabakayı kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak.Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri açıklandı!

OSIMHEN'İN GÖZÜ REKORDA

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Manchester City maçında gol atması durumunda sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak. Sarı-kırmızılılardaki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, çıktığı 12 Avrupa kupası müsabakasında 12 gol kaydetti. Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 11'er gol atan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Osimhen, 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shabani Nonda ile zirvede yer alıyor. Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında bir gol daha atması durumunda rekoru kırarak zirvenin tek başına sahibi olacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri açıklandı!

İLKAY VE SANE İÇİN ÖZEL MAÇ

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı forma giyecek. Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi. Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı mücadele edecek. İlkay, Manchester City ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası, 4 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı gösterdi. Sane ise ikişer Premier Lig, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı. Alman futbolcu, Manchester City formasıyla 135 resmi müsabakaya çıkıp 39 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri açıklandı!

MANCHESTER CITY İÇİN İLK 8 ŞANSI

İngiliz temsilcisinin, "Devler Ligi"nde normal sezonu ilk 8'de bitirebilmek için Galatasaray maçını kazanması gerekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 13 puan toplayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 11. sırada yer alıyor. Manchester City, karşılaşmayı kazansa bile averajla ilk 8 dışında kalma ihtimali bulunuyor. Lig etabını ilk 8'de bitirecek takımlar, play-off'u maç yapmadan geçerek doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri açıklandı!

Galatasaray bugün yüzde 99 ihtimalle play-off'a kalacak ve bu aşamada karşılaşacağı muhtemel rakipleri de belli…

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri açıklandı!

Sarı-kırmızılılara gelme durumu en yüksek olan takım, İngiliz kulübü Newcastle United. Ardından da Inter ve Borussia Dortmund.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri açıklandı!

Cimbom'un kazanması halinde Marsilya ve Bayer Leverkusen, mağlubiyette ise Atalanta da olası rakipler arasında yer alıyor.

Casper-REKLAM
F.Bahçe'den orta sahaya bomba transfer!
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında duruşmanın 2. günü: Sanıklar savunma yapıyor!
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Stoper Çizme'den!
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool-Karabağ maçı detayları Liverpool-Karabağ maçı detayları 11:24
Barcelona-Kopenhag maçı detayları Barcelona-Kopenhag maçı detayları 11:13
Mourinho'lu Benfica'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! Mourinho'lu Benfica'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! 10:42
Avustralya Açık'ta Djokovic, Rybakina ve Pegula yarı finalde Avustralya Açık'ta Djokovic, Rybakina ve Pegula yarı finalde 10:41
Union Saint-Gilloise-Atalanta maçı ne zaman? Union Saint-Gilloise-Atalanta maçı ne zaman? 10:27
Benfica-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler... Benfica-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler... 10:11
Daha Eski
Adem Bona'lı Philadelphia evinde galip! Adem Bona'lı Philadelphia evinde galip! 09:55
Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı ne zaman? 09:46
F.Bahçe FCSB'ye konuk! F.Bahçe FCSB'ye konuk! 09:36
EuroLeague'de Türk derbisi! EuroLeague'de Türk derbisi! 09:33
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor 09:33
Duran'dan olay hareket! Sosyal medya bunu konuşuyor Duran'dan olay hareket! Sosyal medya bunu konuşuyor 09:30