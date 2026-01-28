CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'lu Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza transfer kancası!

Jose Mourinho'lu Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza transfer kancası!

Ara transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Son haftalardaki performansıyla tartışmaların odağında olan yıldız oyuncuya Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica talip oldu. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 10:42
Jose Mourinho'lu Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza transfer kancası!

Ara transfer döneminde sıcak saatler geçiren Fenerbahçe'de gelecek isimler merak edilirken diğer yandan gözler ayrılacak futbolculara çevrildi.

Jose Mourinho'lu Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza transfer kancası!

Bu isimlerin başında ise Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred geliyor.

Jose Mourinho'lu Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza transfer kancası!

Fred, son haftalardaki performansı nedeniyle tartışmaların odağında yer alıyor.

Jose Mourinho'lu Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza transfer kancası!

Brezilyalı orta saha oyuncusu için transfer iddiaları da peş peşe gelmeye başladı.

Jose Mourinho'lu Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza transfer kancası!

Ülkesinden üç farklı kulübün Fred'i yakından takip ettiği biliniyordu.

Jose Mourinho'lu Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza transfer kancası!

Avrupa'dan ilk ciddi talip ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Jose Mourinho'lu Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza transfer kancası!

MOURINHO'LU BENFICA TALİP OLDU
Sarı lacivertlilerin yıldız ismine sürpriz bir talip daha çıktı.

Jose Mourinho'lu Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza transfer kancası!

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın da Fred transferi için devreye girdiği iddia edildi.

Jose Mourinho'lu Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza transfer kancası!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler... Benfica-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler... 10:11
Adem Bona'lı Philadelphia evinde galip! Adem Bona'lı Philadelphia evinde galip! 09:55
Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı ne zaman? 09:46
F.Bahçe FCSB'ye konuk! F.Bahçe FCSB'ye konuk! 09:36
EuroLeague'de Türk derbisi! EuroLeague'de Türk derbisi! 09:33
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor 09:33
Daha Eski
Duran'dan olay hareket! Sosyal medya bunu konuşuyor Duran'dan olay hareket! Sosyal medya bunu konuşuyor 09:30
F.Bahçe için Yuri Alberto iddiası! Resmi teklif... F.Bahçe için Yuri Alberto iddiası! Resmi teklif... 09:26
Napoli-Chelsea maçı detayları Napoli-Chelsea maçı detayları 09:26
Borussia Dortmund-Inter maçı detayları Borussia Dortmund-Inter maçı detayları 09:17
Club Brugge-Marsilya maçı detayları Club Brugge-Marsilya maçı detayları 09:02
Arsenal-Kairat maçı detayları Arsenal-Kairat maçı detayları 08:50