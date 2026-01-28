Jose Mourinho'lu Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza transfer kancası!
Ara transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Son haftalardaki performansıyla tartışmaların odağında olan yıldız oyuncuya Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica talip oldu. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Brezilyalı orta saha oyuncusu için transfer iddiaları da peş peşe gelmeye başladı.
Ülkesinden üç farklı kulübün Fred'i yakından takip ettiği biliniyordu.
Avrupa'dan ilk ciddi talip ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
MOURINHO'LU BENFICA TALİP OLDU
Sarı lacivertlilerin yıldız ismine sürpriz bir talip daha çıktı.
Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın da Fred transferi için devreye girdiği iddia edildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
