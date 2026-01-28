Alvaro Arbeloa’dan Arda Güler’e büyük övgü! “İnanılmaz kaliteli bir oyuncu”

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının son haftasında Benfica ile karşılaşacak olan Real Madrid'de teknik direktör Alvaro Arbeloa, Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Arbeloa, basın toplantısında yaptığı değerlendirmeyle Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğine dair son derece net mesajlar verdi.

Genç yıldızdan övgüyle söz eden Arbeloa, Arda'nın yalnızca hücum değil savunma yönüyle de takıma önemli katkı sağladığını vurguladı. İspanyol teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Arda'nın olağanüstü bir kalitesi var. Oyun vizyonu ve pas yeteneği çok üst seviyede. Aynı zamanda savunma görevlerini de büyük bir disiplinle yerine getiriyor. Çok genç ama inanılmaz çalışkan. Savunmadaki sorumlulukları nedeniyle maçları oldukça yorgun tamamlıyor fakat bu durum bizim için büyük bir avantaj.

Onun yeteneğinden maksimum düzeyde faydalanmak istiyoruz. Bu kalite, orta sahada ya da hücuma daha yakın pozisyonlarda çok daha fazla parlayabilir. Gelişimi devam ediyor ve en üst seviyede mücadele gerektiren maçlar geldiğinde bize mutlaka büyük katkı sağlayacaktır."