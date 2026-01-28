CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Karabağ MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool-Karabağ MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Liverpool ile Karabağ karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak 18 puanla ligi ilk 8'de tamamlamayı hedefleyen İngiliz ekibi, Arne Slot yönetiminde hata yapmak istemiyor. Bu sezon aldığı sonuçlarla turnuvaya damga vuran ve 10 puanla 18. sırada bulunan Azerbaycan temsiclisi ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Liverpool-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 11:24
Liverpool-Karabağ MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool-Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta, Liverpool ile Karabağ arasında oynanacak dikkat çekici mücadeleyle tamamlanacak. Arne Slot yönetimindeki İngiliz temsilcisi, sahasında kazanarak puanını 18'e çıkarmayı ve ligi ilk 8 içinde bitirmeyi hedefliyor. Turnuvada bu sezon sergilediği performansla öne çıkan Karabağ ise 10 puanla 18. sırada yer alırken, zorlu Anfield deplasmanından en az bir puanla dönmenin planlarını yapıyor. Peki, Liverpool-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL-KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında oynanacak Liverpool-Karabağ maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

LIVERPOOL-KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield'da oynanacak Liverpool-Karabağ maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL-KARABAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Frimpong, Endo, Van Dijk, Robertson; Jones, Nyoni; Gakpo, Mac Allister, Ngumoha; Ekitike

Karabağ: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Jankovic, Bicalho; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran

