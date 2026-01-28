Eintracht Frankfurt-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Eintracht Frankfurt ile Tottenham arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Turnuvada iddiası kalmayan Alman temsilcisi, taraftarı önünde oynayacağı son maçta galibiyetle veda etmeyi hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Tottenham ise Thomas Frank yönetiminde 14 puanla 5. sırada yer alırken, bu karşılaşmadan alacağı sonuçla ilk 8'de kalmayı garantilemenin hesaplarını yapıyor. Peki, Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada oynanacak Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

EINTRACHT FRANKFURT-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Frankfurt Arena'da oynanacak Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı Tabii Spor 7 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EINTRACHT FRANKFURT-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Eintracht Frankfurt: Kaua; Collins, Koch, Theate; Kristiansen, Skhiri, Larsson, Brown; Doan, Knauff, Uzun

Tottenham: Vicario; Porro, Van de Ven, Romero, Udogie; Gray, Sarr; Odobert, Simons, Spence; Solanke