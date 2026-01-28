CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Pape Gueye ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Pape Gueye ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Orta saha transferi için bastıran Galatasaray, Pape Gueye'de sona çok yaklaştı. Villarreal ile görüşmelerde önemli mesafe kat eden sarı-kırmızılılar, Senegalli yıldızla 2030'a kadar sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 10:09
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Pape Gueye ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray, orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Pape Gueye ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Sarı-kırmızılıların bu bölge için en güçlü adaylarından biri Villarreal forması giyen Pape Gueye oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Pape Gueye ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Bir süredir İspanyol ekibiyle temaslarını sürdüren Galatasaray, transferde kritik bir aşamayı geride bıraktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Pape Gueye ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre taraflar arasında yapılan görüşmelerde büyük ilerleme sağlandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Pape Gueye ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Galatasaray'ın, 27 yaşındaki Senegalli ön libero ile 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme konusunda prensipte el sıkıştığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Pape Gueye ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Villarreal ile bonservis detaylarının da büyük ölçüde netleştiği ve pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Pape Gueye ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Pape Gueye, bu sezon Villarreal formasıyla 22 resmi maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Pape Gueye ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Toplamda 1552 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Pape Gueye ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Gueye, orta sahadaki fizik gücü ve savunma katkısıyla dikkat çekiyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı ne zaman? 09:46
F.Bahçe FCSB'ye konuk! F.Bahçe FCSB'ye konuk! 09:36
EuroLeague'de Türk derbisi! EuroLeague'de Türk derbisi! 09:33
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor 09:33
Duran'dan olay hareket! Sosyal medya bunu konuşuyor Duran'dan olay hareket! Sosyal medya bunu konuşuyor 09:30
F.Bahçe için Yuri Alberto iddiası! Resmi teklif... F.Bahçe için Yuri Alberto iddiası! Resmi teklif... 09:26
Daha Eski
Napoli-Chelsea maçı detayları Napoli-Chelsea maçı detayları 09:26
Borussia Dortmund-Inter maçı detayları Borussia Dortmund-Inter maçı detayları 09:17
Club Brugge-Marsilya maçı detayları Club Brugge-Marsilya maçı detayları 09:02
Arsenal-Kairat maçı detayları Arsenal-Kairat maçı detayları 08:50
Jhon Duran için flaş ayrılık iddiası! Jhon Duran için flaş ayrılık iddiası! 00:53
F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! 00:53