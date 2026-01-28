TRANSFER HABERİ - Galatasaray Pape Gueye ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Orta saha transferi için bastıran Galatasaray, Pape Gueye'de sona çok yaklaştı. Villarreal ile görüşmelerde önemli mesafe kat eden sarı-kırmızılılar, Senegalli yıldızla 2030'a kadar sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre taraflar arasında yapılan görüşmelerde büyük ilerleme sağlandı.
Galatasaray'ın, 27 yaşındaki Senegalli ön libero ile 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme konusunda prensipte el sıkıştığı belirtildi.
Villarreal ile bonservis detaylarının da büyük ölçüde netleştiği ve pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı ifade ediliyor.
Pape Gueye, bu sezon Villarreal formasıyla 22 resmi maçta görev aldı.
Toplamda 1552 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Gueye, orta sahadaki fizik gücü ve savunma katkısıyla dikkat çekiyor.
Senegalli futbolcu, 2024 yazında Olympique Marsilya'dan Villarreal'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.
