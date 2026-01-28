TRANSFER HABERİ - Galatasaray Pape Gueye ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray, orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-kırmızılıların bu bölge için en güçlü adaylarından biri Villarreal forması giyen Pape Gueye oldu.