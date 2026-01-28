Jhon Duran'dan flaş hareket! Ayrılık...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerden ayrılacağı iddia edilen Kolombiyalı yıldızdan flaş bir hareket geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
Fenerbahçeli taraftarların da performansını eleştirdiği Duran ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, son günlerde birkaç Avrupa kulübünün Jhon Duran'a ilgi gösterdiğini açıkladı.
Romano, kararın Fenerbahçe ve Duran'a bağlı olduğu ancak Kolombiyalı futbolcuyla ilgilenen takımların genç oyuncuyu kadrolarına katmaya istekli olduğun vurguladı.
Öte yandan Jhon Duran'dan da sosyal medyada gündem olan bir hareket geldi.
FENERBAHÇE YAZISINI KALDIRDI
21 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabındaki Fenerbahçe yazısını kaldırdı. Duran'ın bu hareketi sarı-lacivertlilerden ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
Jhon Duran bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
