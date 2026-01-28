CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Jhon Duran'dan flaş hareket! Ayrılık...

Jhon Duran'dan flaş hareket! Ayrılık...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerden ayrılacağı iddia edilen Kolombiyalı yıldızdan flaş bir hareket geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 09:31
Jhon Duran'dan flaş hareket! Ayrılık...

Hareketli bir kış transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, yaz transfer döneminde de yaptığı hamlelerle gündem olmuştu.

Jhon Duran'dan flaş hareket! Ayrılık...

Çok sayıda yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok ses getiren transferlerinden biriyse Jhon Duran olmuştu.

Jhon Duran'dan flaş hareket! Ayrılık...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Al-Nassr'ın ara transfer döneminde Aston Villa'dan 77 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Kolombiyalı forveti sezon sonuna kadar kiraladı.

Jhon Duran'dan flaş hareket! Ayrılık...

Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

Jhon Duran'dan flaş hareket! Ayrılık...

Fenerbahçeli taraftarların da performansını eleştirdiği Duran ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Jhon Duran'dan flaş hareket! Ayrılık...

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, son günlerde birkaç Avrupa kulübünün Jhon Duran'a ilgi gösterdiğini açıkladı.

Jhon Duran'dan flaş hareket! Ayrılık...

Romano, kararın Fenerbahçe ve Duran'a bağlı olduğu ancak Kolombiyalı futbolcuyla ilgilenen takımların genç oyuncuyu kadrolarına katmaya istekli olduğun vurguladı.

Jhon Duran'dan flaş hareket! Ayrılık...

Öte yandan Jhon Duran'dan da sosyal medyada gündem olan bir hareket geldi.

Jhon Duran'dan flaş hareket! Ayrılık...

FENERBAHÇE YAZISINI KALDIRDI

21 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabındaki Fenerbahçe yazısını kaldırdı. Duran'ın bu hareketi sarı-lacivertlilerden ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Jhon Duran'dan flaş hareket! Ayrılık...

Jhon Duran bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
