Barcelona-Kopenhag MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Barcelona ile Kopenhag karşı karşıya gelecek. Hansi Flick yönetiminde ilk 8'e yükselmenin hesaplarını yapan Katalan ekibi, 13 puanla 9. sırada yer alıyor. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Barcelona'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Öte yandan turnuvaya devam etmek için mutlak puan alması gereken Danimarka temsilcisi ise 8 puanla 26. sırada bulunuyor. Peki, Barcelona-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 11:13
Barcelona-Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta, Barcelona ile Kopenhag arasındaki kritik randevuya sahne olacak. Hansi Flick yönetiminde ilk 8 hedefini kovalayan Katalan devi, 13 puanla 9. basamakta yer alırken, sahasında oynayacağı bu karşılaşmada hata payını sıfıra indirmek istiyor. İlk 11 tercihleri büyük merak konusu olurken, turnuvada yoluna devam edebilmek için puan ya da puanlar almak zorunda olan Kopenhag ise 8 puanla 26. sıradan çıkış arıyor. Peki, Barcelona-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada oynanacak Barcelona-Kopenhag maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BARCELONA-KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Kopenhag maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; E Garcia, Casado; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski

Kopenhag: Kotarski; Meling, Gabriel, Suzuki, Lopez; Elyounoussi, Madsen, Claesson, Larsson; Cornelius, Dadason

ASpor CANLI YAYIN

