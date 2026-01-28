Beşiktaş'a stoper Çizme'den geliyor! Görüşmeler başlayacak

Savunma hattında eksikleri olan Beşiktaş, bonservis Roma'da olan Marash Kumbulla'yı takip ediyor.

Emmanuel Agbadou transferinde umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Kumbulla için kolları sıvadı. Şu anda Mallorca'da kiralık olan Arnavut stoper için girişimlerin başlayacağı ifade edildi. İspanyol ekibi Mallorca'da bu sezon sadece 9 maça çıkan Kumbulla'nın ara transfer döneminde ayrılmaya sıcak baktığı dile getirildi.

ROMA İLE GÖRÜŞME

Beşiktaş'ın da Roma ile görüşmeler yaparak ara transfer döneminden itibaren 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna getirmeyi planlıyor. Kısa sürede görüşmelerin hızlanması ve belli bir aşamaya gelmesi bekleniyor.

Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüken Arnavut stoperin Roma ile sözleşmesi de Haziran 2027'de sona erecek. Arnavutluk Milli Takımı'nda da forma giyen Marash Kumbulla, 1.91'lik boyuyla hava toplarında etkili oluyor.

KONFERANS LİGİ ZAFERİ

Roma'nın 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı UEFA Konferans Ligi'nde Marash Kumbulla, başarılı performansıyla dikkat çekmişti. Kariyerinin en iyi dönemini o sezon yaşayan Kumbulla, UEFA Konferans Ligi'nde 8 maça çıkmıştı.

MOURINHO İLE 40 MAÇ

Marash Kumbulla, Roma'da oynadığı dönemde Fenerbahçe'nin eski hocası Jose Mourinho ile çalıştı. Mourinho yönetiminde 40 resmi maça çıkan Arnavut stoper, o dönem kazanılan UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunda büyük pay sahibiydi.