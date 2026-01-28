Union Saint-Gilloise-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta, Union Saint-Gilloise ile Atalanta arasında oynanacak kritik mücadeleye sahne olacak. Turnuvada yoluna devam edebilmek için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan ve rakiplerinden gelecek puan kayıplarını bekleyen Belçika temsilcisi, 6 puanla 31. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmana çıkacak Atalanta ise 13 puanla 13. basamakta bulunurken, kazanarak ilk 8 hedefini canlı tutmayı amaçlıyor. Peki, Union Saint-Gilloise-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UNION SAINT-GILLOISE-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada oynanacak Union Saint-Gilloise-Atalanta maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

UNION SAINT-GILLOISE-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lotto Park'ta oynanacak Union Saint-Gilloise-Atalanta maçı Tabii Spor 7 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UNION SAINT-GILLOISE-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Khalaili, Burgess, Mac Allister, Sykes; Zorgane, Van de Perre, Smith; Ait El Hadj, Fuseini, Florucz

Atalanta: Carnesecchi; Ahanor, Djimsiti, Scalvini; Bernasconi, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca