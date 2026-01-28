CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Union Saint-Gilloise-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Union Saint-Gilloise-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Union Saint-Gilloise ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Turnuvaya devam etmek için kazanıp, rakip takımların puan kaybını beklemesi geren Belçika temsilcisi, 6 puanla 31. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak ilk 8 hedefini sürdürmeyi amaçlayan İtalyan ekibi ise 13 puanla 13. sırada bulunuyor. Peki, Union Saint-Gilloise-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 10:28
Union Saint-Gilloise-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Union Saint-Gilloise-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta, Union Saint-Gilloise ile Atalanta arasında oynanacak kritik mücadeleye sahne olacak. Turnuvada yoluna devam edebilmek için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan ve rakiplerinden gelecek puan kayıplarını bekleyen Belçika temsilcisi, 6 puanla 31. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmana çıkacak Atalanta ise 13 puanla 13. basamakta bulunurken, kazanarak ilk 8 hedefini canlı tutmayı amaçlıyor. Peki, Union Saint-Gilloise-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UNION SAINT-GILLOISE-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada oynanacak Union Saint-Gilloise-Atalanta maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

UNION SAINT-GILLOISE-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lotto Park'ta oynanacak Union Saint-Gilloise-Atalanta maçı Tabii Spor 7 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UNION SAINT-GILLOISE-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Khalaili, Burgess, Mac Allister, Sykes; Zorgane, Van de Perre, Smith; Ait El Hadj, Fuseini, Florucz

Atalanta: Carnesecchi; Ahanor, Djimsiti, Scalvini; Bernasconi, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca

Duran'dan olay hareket! Sosyal medya bunu konuşuyor
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Başkan Erdoğan liderliğinde yılın ilk MGK'sı: Suriye’de SDG entegrasyonu masada
F.Bahçe için Yuri Alberto iddiası! Resmi teklif...
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor
6
