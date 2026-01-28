Fenerbahçe N'Golo Kante'ye kavuşuyor! Transferi böyle duyuruldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, transferi için uzun uğraşlar verdiği N'Golo Kante transferini resmiyete kavuşturmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 14:51
Kante ile her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibinin yüksek bonservis bedeli talebi sonrası transferi bitirememişti.
Ancak 34 yaşındaki Fransız orta sahanın transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Tuttomercato'nun haberine göre Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
Haberde Fenerbahçe'nin Al Ittihad ve Kante cepheleriyle görüşmeleri gün içerisinde noktalayabileceği aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldız için ne kadar bonservis ödeyeceği hakkında ise bilgi verilmedi.
Al Ittihad ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek N'Golo Kante'nin, Transfermarkt verilerine göre 4 milyon 500 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.
