Fenerbahçe N'Golo Kante'ye kavuşuyor! Transferi böyle duyuruldu

Fenerbahçe N'Golo Kante'ye kavuşuyor! Transferi böyle duyuruldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, transferi için uzun uğraşlar verdiği N'Golo Kante transferini resmiyete kavuşturmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 14:51
Fenerbahçe N'Golo Kante'ye kavuşuyor! Transferi böyle duyuruldu

Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe N'Golo Kante'ye kavuşuyor! Transferi böyle duyuruldu

Kadrosuna şu ana kadar Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u katan sarı-lacivertliler, bir orta saha ve bir golcü transferi yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe N'Golo Kante'ye kavuşuyor! Transferi böyle duyuruldu

Kadrodaki birçok isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe, orta sahada transferi için gündemine Al Ittihad'ın Fransız yıldızı N'Golo Kante'yi almıştı.

Fenerbahçe N'Golo Kante'ye kavuşuyor! Transferi böyle duyuruldu

Kante ile her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibinin yüksek bonservis bedeli talebi sonrası transferi bitirememişti.

Fenerbahçe N'Golo Kante'ye kavuşuyor! Transferi böyle duyuruldu

Ancak 34 yaşındaki Fransız orta sahanın transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe N'Golo Kante'ye kavuşuyor! Transferi böyle duyuruldu

Tuttomercato'nun haberine göre Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Fenerbahçe N'Golo Kante'ye kavuşuyor! Transferi böyle duyuruldu

Haberde Fenerbahçe'nin Al Ittihad ve Kante cepheleriyle görüşmeleri gün içerisinde noktalayabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe N'Golo Kante'ye kavuşuyor! Transferi böyle duyuruldu

Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldız için ne kadar bonservis ödeyeceği hakkında ise bilgi verilmedi.

Fenerbahçe N'Golo Kante'ye kavuşuyor! Transferi böyle duyuruldu

Al Ittihad ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek N'Golo Kante'nin, Transfermarkt verilerine göre 4 milyon 500 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.

