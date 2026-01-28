Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani'den korkutan kaza!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isimlerden biri de Kolo Muani olmuştu. Fransız yıldız, takım arkadaşı Wilson Odobert ile birlikte trafik kazası geçirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fransız yıldız, takım arkadaşı Wilson Odobert ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Eintracht Frankfurt maçı için havaalanına giderken trafik kazası geçirdi.
Kazanın lastik patlaması nedeniyle gerçekleştiği açıklanırken, iki futbolcunun kazadan ciddi yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Muani'nin kullandığı Ferrari marka aracın kazaya karıştığı, Odobert'in ise Muani'nin aracının hemen arkasında yer aldığı aktarıldı.
İki futbolcu da takımdan ayrı olarak Almanya'ya seyahat etti.
Öte yandan Tottenham Teknik Direktörü Thomas Frank, iki futbolcunun son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Frank, "Muani ve Odobert iyi durumda. Ne yazık ki ikisi de bir kazaya karıştı. Kazaya karışan herkes güvende. Uçakla yanımıza gelecekler, ikisinin de hazır olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.
