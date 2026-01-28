CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Jhon Duran FCSB kadrosundan çıkarıldı! İşte kafilede yer alan isimler

Fenerbahçe'de Jhon Duran FCSB kadrosundan çıkarıldı! İşte kafilede yer alan isimler

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında oynayacağı FCSB maçı kamp kadrosu açıklandı. Sarı lacivertlilerde ayağında ağrı hisseden Jhon Duran Bükreş'e götürülmedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 16:07 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 16:30
Fenerbahçe'de Jhon Duran FCSB kadrosundan çıkarıldı! İşte kafilede yer alan isimler

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında yarın deplasmanda FCSB ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, eksik bir kadroyla Bükreş'e gidiyor. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Milan Skriniar, karşılaşmada görev alamayacak. Öte yandan devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Musaba, Guendouzi ve Mert Günok da statü gereği karşılaşmada forma giyemeyecek.

DURAN SON ANTRENMANDA SAKATLANDI

Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlarken, golcü oyuncu Jhon Duran yapılan çalışmada sakatlandı. Kolombiyalı golcü, bu gelişme üzerine FCSB maçının kadrosundan çıkartıldı.

Fenerbahçe'nin Bükreş kafilesinde şu isimler yer aldı: "Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Nene, Talisca, En-Nesyri."

