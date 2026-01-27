CANLI SKOR ANA SAYFA
Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Manchester City maçı 11'i

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Manchester City maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak. Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı kırmızılılarda Okan Buruk zorlu maçta ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 10:22
Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Manchester City maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.
Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev yapacak.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Manchester City maçı 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 10 puan topladı. Galatasaray, averajla 18. sıradaki Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı geçerek 17. sırada yer aldı. Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde etti. Maviler, averaja haftaya 11. sırada girdi.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Manchester City maçı 11'i

İLK 16'YA KALMAYA ÇALIŞACAK

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak. Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak sarı-kırmızılı ekip, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, yarınki müsabakası kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak. Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Manchester City maçı 11'i

CİMBOM TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekipte son olarak 22 Kasım 2025'te Gençlerbirliği ile yapılan Trendyol Süper Lig maçında forma giyen Wilfried Singo'nun kadroya dönmesi bekleniyor. İki aydan fazla süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu süreçte 13 resmi maçı kaçırdı. Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son 3 resmi maçı kaçıran Arda Ünyay'ın da kadroya alınması bekleniyor.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Manchester City maçı 11'i

Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarınki maçta sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki müsabakada forma giyemeyecek. Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Noa Lang ile Yaser Asprilla, statü gereği yarınki karşılaşmada oynayamayacak.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Manchester City maçı 11'i

OSIMHEN'İN GÖZÜ REKORDA

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, yarınki müsabakada gol atması durumunda sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak. Sarı-kırmızılılardaki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, çıktığı 12 Avrupa kupası müsabakasında 12 gol kaydetti.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Manchester City maçı 11'i

Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 11'er gol atan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Osimhen, 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shabani Nonda ile zirvede yer alıyor.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Manchester City maçı 11'i

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında bir gol daha atması durumunda rekoru kırarak zirvenin tek başına sahibi olacak.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Manchester City maçı 11'i

İLKAY VE SANE İÇİN ÖZEL MAÇ

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı forma giyecek. Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Manchester City maçı 11'i

Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon İngiliz ekibinde top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı mücadele edecek.

Okan Buruk'tan flaş karar! İşte Galatasaray'ın Manchester City maçı 11'i

İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Sane, Osimhen

