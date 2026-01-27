CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
St. Pauli-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

St. Pauli-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında St. Pauli ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Alexander Blessin yönetiminde düşme hattından çıkmayı hedefleyen ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara çıkışını sürdürmeyi amaçlayan Ole Werner ve öğrencileri ise hata yapmak istemiyor. Peki, St. Pauli-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 10:17
St. Pauli-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

St. Pauli-RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 19. haftanın dikkat çeken mücadelesinde St. Pauli ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Alexander Blessin yönetimindeki ev sahibi ekip, düşme hattından uzaklaşmak adına güçlü rakibi karşısında kritik bir sınava çıkacak. Deplasmanda sahaya çıkacak RB Leipzig ise galibiyet alarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, St. Pauli-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ST. PAULI-RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında oynanacak St. Pauli-RB Leipzig maçı 27 Ocak Salı günü saat 22.30'da başlayacak.

ST. PAULI-RB LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Millerntor'da oynanacak St. Pauli-RB Leipzig maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



