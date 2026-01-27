St. Pauli-RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 19. haftanın dikkat çeken mücadelesinde St. Pauli ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Alexander Blessin yönetimindeki ev sahibi ekip, düşme hattından uzaklaşmak adına güçlü rakibi karşısında kritik bir sınava çıkacak. Deplasmanda sahaya çıkacak RB Leipzig ise galibiyet alarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, St. Pauli-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ST. PAULI-RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında oynanacak St. Pauli-RB Leipzig maçı 27 Ocak Salı günü saat 22.30'da başlayacak.

ST. PAULI-RB LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Millerntor'da oynanacak St. Pauli-RB Leipzig maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.