Manchester City maçı öncesi Galatasaray cephesinden flaş açıklama!

"ZAYIF TARAF BİZİZ AMA BAŞA ÇIKABİLİRİZ" Manchester City'nin oyun anlayışını da değerlendiren Gomez, baskının iki takım için de yüksek olduğuna dikkat çekti:

"City oyunu kontrol etmeyi sever. Bu yüzden Liverpool maçına kıyasla daha farklı ve zor bir karşılaşma olacak. Onlar için ilk 8'e girmek ne kadar önemliyse, bizim için de bir üst tura çıkmak o kadar önemli. Elbette kağıt üzerinde zayıf taraf biziz. Ama iyi bir seviyedeysek her şeyle başa çıkabiliriz; buna gerçekten inanıyoruz."