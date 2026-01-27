CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Manchester City maçı öncesi Galatasaray cephesinden flaş açıklama!

Manchester City maçı öncesi Galatasaray cephesinden flaş açıklama!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Manchester City deplasmanına çıkacak Galatasaray'da, Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez İngiliz basınına konuştu. Gomez, sarı-kırmızılıların İngiliz takımlarına karşı başarısına dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Gomez'in açıklamaları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 11:42
Manchester City maçı öncesi Galatasaray cephesinden iddialı açıklama! “İngiliz takımlarına karşı..."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray, çarşamba günü deplasmanda Manchester City ile kritik bir maça çıkacak. Zorlu randevu öncesi İngiliz basınına konuşan sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia Gomez, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Manchester City maçı öncesi Galatasaray cephesinden iddialı açıklama! “İngiliz takımlarına karşı..."

BBC'ye konuşan Gomez, "Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı neden bu kadar iyi?" sorusuna net bir yanıt verdi:
"Türk ligi Premier Lig seviyesinde değil ama tempo ve fiziksel yapı açısından İtalya ve İspanya'dan daha çok İngiltere'ye benziyor. Galatasaray da bu anlamda en 'İngiliz' Türk takımı. İngiliz ekipleri açık oynadığı için sahada kendimizi daha rahat hissediyoruz."

Manchester City maçı öncesi Galatasaray cephesinden iddialı açıklama! “İngiliz takımlarına karşı..."

"TÜRKİYE'DE ATMOSFER İNANILMAZ"

Türkiye'deki tribün kültürüne de değinen İspanyol antrenör, şunları söyledi:
"İngiltere'de taraftarlar futbolun merkezinde. Ama Türkiye'deki stadyum atmosferi gerçekten inanılmaz. Avrupa'nın pek çok ülkesinde çalıştım; buradaki tutku, sayabileceğiniz birçok ülkeyle aynı seviyede."

Manchester City maçı öncesi Galatasaray cephesinden iddialı açıklama! “İngiliz takımlarına karşı..."

"ZAYIF TARAF BİZİZ AMA BAŞA ÇIKABİLİRİZ"

Manchester City'nin oyun anlayışını da değerlendiren Gomez, baskının iki takım için de yüksek olduğuna dikkat çekti:
"City oyunu kontrol etmeyi sever. Bu yüzden Liverpool maçına kıyasla daha farklı ve zor bir karşılaşma olacak. Onlar için ilk 8'e girmek ne kadar önemliyse, bizim için de bir üst tura çıkmak o kadar önemli. Elbette kağıt üzerinde zayıf taraf biziz. Ama iyi bir seviyedeysek her şeyle başa çıkabiliriz; buna gerçekten inanıyoruz."

Manchester City maçı öncesi Galatasaray cephesinden iddialı açıklama! “İngiliz takımlarına karşı..."

SANE VE İLKAY GÜNDOĞAN VURGUSU

BBC'nin haberinde Galatasaray kadrosunda Manchester City geçmişi olan yıldızlara da dikkat çekildi. Leroy Sane ve İlkay Gündoğan için konuşan Gomez,
"Sane çok özel bir oyuncu; son yılların en iyilerinden biri. Guardiola'nın, İlkay için 'çalıştırdığım en zeki oyuncu' dediğini biliyoruz. Sahaya kalite koyuyorlar, tecrübeleri de takıma büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Manchester City maçı öncesi Galatasaray cephesinden iddialı açıklama! “İngiliz takımlarına karşı..."

Galatasaray'da bu iki ismin yanı sıra Premier Lig tecrübesi bulunan Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara'nın da kadroda yer alması, teknik ekibe göre İngiliz takımlarına karşı önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Gomez sözlerini, "Premier Lig oyuncuları Süper Lig'e çok uygun. Fiziksel ve dinamik isimler burada fark yaratıyor. Taraftarlar için de Türkiye eşsiz bir deneyim." diyerek tamamladı.

En-Nesyri'de son dakika! F.Bahçe'den dev talep
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
PKK'dan Barzanilere "iş birliği" çağrısı! Murat Karayılan İsrail'den mi hava desteği istedi? | Süreci hedef aldı: Barış olmaz
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o yıldız için tekrar devrede!
G.Saray'dan Icardi’ye yeni sözleşme şartı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beyoğlu Yeni Çarşı-Elazığspor maçı canlı izle Beyoğlu Yeni Çarşı-Elazığspor maçı canlı izle 11:52
Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Zverev yarı finalde Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Zverev yarı finalde 11:41
En-Nesyri'de son dakika! F.Bahçe'den dev talep En-Nesyri'de son dakika! F.Bahçe'den dev talep 11:37
CANLI | 1461 Trabzon FK-Güzide Gebze CANLI | 1461 Trabzon FK-Güzide Gebze 11:36
F.Bahçe'de Kante bekleyişi! Sözleşme detayları... F.Bahçe'de Kante bekleyişi! Sözleşme detayları... 11:20
Alperen Şengün'den 33 sayı! Alperen Şengün'den 33 sayı! 10:51
Daha Eski
Fiorentina-Como maçı ne zaman? Fiorentina-Como maçı ne zaman? 10:44
Werder Bremen-Hoffenheim maçı ne zaman? Werder Bremen-Hoffenheim maçı ne zaman? 10:29
F.Bahçelileri heyecanlandıran haber! Lookman… F.Bahçelileri heyecanlandıran haber! Lookman… 10:27
Beşiktaş’ta rota Bellegarde! Beşiktaş’ta rota Bellegarde! 10:19
St. Pauli-RB Leipzig maçı ne zaman? St. Pauli-RB Leipzig maçı ne zaman? 10:17
F.Bahçe Marmoush için dev yarışta! F.Bahçe Marmoush için dev yarışta! 10:01