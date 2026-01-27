Manchester City maçı öncesi Galatasaray cephesinden flaş açıklama!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Manchester City deplasmanına çıkacak Galatasaray'da, Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez İngiliz basınına konuştu. Gomez, sarı-kırmızılıların İngiliz takımlarına karşı başarısına dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Gomez'in açıklamaları... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 11:42
BBC'ye konuşan Gomez, "Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı neden bu kadar iyi?" sorusuna net bir yanıt verdi:
Türkiye'deki tribün kültürüne de değinen İspanyol antrenör, şunları söyledi:
"ZAYIF TARAF BİZİZ AMA BAŞA ÇIKABİLİRİZ"
Manchester City'nin oyun anlayışını da değerlendiren Gomez, baskının iki takım için de yüksek olduğuna dikkat çekti:
"City oyunu kontrol etmeyi sever. Bu yüzden Liverpool maçına kıyasla daha farklı ve zor bir karşılaşma olacak. Onlar için ilk 8'e girmek ne kadar önemliyse, bizim için de bir üst tura çıkmak o kadar önemli. Elbette kağıt üzerinde zayıf taraf biziz. Ama iyi bir seviyedeysek her şeyle başa çıkabiliriz; buna gerçekten inanıyoruz."
SANE VE İLKAY GÜNDOĞAN VURGUSU
BBC'nin haberinde Galatasaray kadrosunda Manchester City geçmişi olan yıldızlara da dikkat çekildi. Leroy Sane ve İlkay Gündoğan için konuşan Gomez,
"Sane çok özel bir oyuncu; son yılların en iyilerinden biri. Guardiola'nın, İlkay için 'çalıştırdığım en zeki oyuncu' dediğini biliyoruz. Sahaya kalite koyuyorlar, tecrübeleri de takıma büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da bu iki ismin yanı sıra Premier Lig tecrübesi bulunan Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara'nın da kadroda yer alması, teknik ekibe göre İngiliz takımlarına karşı önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.
Gomez sözlerini, "Premier Lig oyuncuları Süper Lig'e çok uygun. Fiziksel ve dinamik isimler burada fark yaratıyor. Taraftarlar için de Türkiye eşsiz bir deneyim." diyerek tamamladı.
