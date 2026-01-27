TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de N'Golo Kante bekleyişi Sözleşme detayları...
Guendouzi ve Musaba'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, ses getirecek bir transferi daha bitirmek istiyor. N'Golo Kante için yoğun mesai harcayan sarı lacivertli yönetim ve Arabistan kulübün görüşmesindeki detaylar ortaya çıktı. Fransız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakması heyecanı artırırken sözleşme detayları belirlendi. İşte detaylar...
27 Ocak 2026
Fenerbahçe yönetimi, orta saha için dünya çapında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde yer alan N'Golo Kante için son bir girişim yapma kararı aldı.
Suudi Arabistan temsilcisinde yıllık 25 milyon Euro kazanan Kante'nin şartları da netleşti.
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den 3 yıllık sözleşme talep ettiği ifade ediliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Kante'nin yıllık ücret beklentisinin ise 10 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.
Yönetim, mali tabloyu ve şartları detaylı şekilde masaya yatırmış durumda.
Bu hafta yapılacak görüşmeler transferin kaderini belirleyecek.
Fenerbahçe, temasların ardından Kante dosyasında kesin kararını vermeyi planlıyor.
Yıldız oyuncu bu sezon Al Ittihad-Jeddah formasıyla 35 maçta görev alırken 3 gol 4 asistlik katkı sağladı.
