Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de N'Golo Kante bekleyişi Sözleşme detayları...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de N'Golo Kante bekleyişi Sözleşme detayları...

Guendouzi ve Musaba'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, ses getirecek bir transferi daha bitirmek istiyor. N'Golo Kante için yoğun mesai harcayan sarı lacivertli yönetim ve Arabistan kulübün görüşmesindeki detaylar ortaya çıktı. Fransız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakması heyecanı artırırken sözleşme detayları belirlendi. İşte detaylar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 11:20 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 11:42
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de N'Golo Kante bekleyişi Sözleşme detayları...

Fenerbahçe yönetimi, orta saha için dünya çapında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de N'Golo Kante bekleyişi Sözleşme detayları...

Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde yer alan N'Golo Kante için son bir girişim yapma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de N'Golo Kante bekleyişi Sözleşme detayları...

34 yaşındaki Fransız yıldızın Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Al Ittihad cephesi, tecrübeli oyuncu için yüksek bir bonservis beklentisini koruyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de N'Golo Kante bekleyişi Sözleşme detayları...

Suudi Arabistan temsilcisinde yıllık 25 milyon Euro kazanan Kante'nin şartları da netleşti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de N'Golo Kante bekleyişi Sözleşme detayları...

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den 3 yıllık sözleşme talep ettiği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de N'Golo Kante bekleyişi Sözleşme detayları...

Sabah'ta yer alan habere göre; Kante'nin yıllık ücret beklentisinin ise 10 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de N'Golo Kante bekleyişi Sözleşme detayları...

Yönetim, mali tabloyu ve şartları detaylı şekilde masaya yatırmış durumda.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de N'Golo Kante bekleyişi Sözleşme detayları...

Bu hafta yapılacak görüşmeler transferin kaderini belirleyecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de N'Golo Kante bekleyişi Sözleşme detayları...

Fenerbahçe, temasların ardından Kante dosyasında kesin kararını vermeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de N'Golo Kante bekleyişi Sözleşme detayları...

Yıldız oyuncu bu sezon Al Ittihad-Jeddah formasıyla 35 maçta görev alırken 3 gol 4 asistlik katkı sağladı.

