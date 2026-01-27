Fenerbahçe'ye Ademola Lookman müjdesi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptıktan sonra durgun bir döneme giren Fenerbahçe'de Göztepe beraberliği sonrası çalışmalar yeniden hız kazandı. Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde uzun süredir gündemde yer alan Ademola Lookman ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 10:28
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor...

Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'un ardından transferde duraklama dönemine giren sarı-lacivertliler, Göztepe beraberliği sonrasında yeniden harekete geçti.

Şampiyonluk için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaya karar veren yönetim, Atalanta'dan Ademola Lookman için önümüzdeki günlerde İtalya'ya çıkarma yapacak ve Nijeryalı oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak.

ATALANTA FİYAT DÜŞÜRDÜ

İtalyan medyası, Atalanta'nın Lookman için istediği 45 milyon Euro'luk bonservis ücretini 35 milyon Euro'ya düşürdüğünü yazdı.

Haberde; "Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra Lookman, kulüp yetkililerine ayrılmak istediğini bildirdi. Fenerbahçe, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlıyor ve bu şekilde 35 milyon Euro'luk ücreti ödemeye hazır" ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe, 35 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini İtalyanlara sunacak.

GALATASARAY DA İSTEDİ

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği ancak sonuçlandıramadığı Ademola Lookman'ı transfer edip hem ezeli rakibine çalım atıp psikolojik üstünlüğü eline almak hem de kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

Ademola Lookman bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 18 maçta 396 dakika süre aldı.

Nijeryalı yıldız, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek 5 gole doğrudan katkı verdi.

Lookman'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro.

