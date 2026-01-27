Fenerbahçe’ye UEFA kıskacı! Kerem Aktürkoğlu transferi mercek altında

UEFA Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında Fenerbahçe Kulübü'nde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. UEFA'dan iki yetkili ile bağımsız denetim kuruluşu Deloitte'tan üç uzmanın yer aldığı beş kişilik heyet, sarı-lacivertli kulübün geçtiğimiz yıla ait finansal kayıtlarını mercek altına aldı.