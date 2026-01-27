CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'ye UEFA kıskacı! Kerem Aktürkoğlu transferi mercek altında

Fenerbahçe’ye UEFA kıskacı! Kerem Aktürkoğlu transferi mercek altında

UEFA, Finansal Fair Play kapsamında Fenerbahçe'nin mali kayıtlarını iki gün boyunca denetledi. Deloitte uzmanlarının da yer aldığı incelemede, mart ayında Kerem Aktürkoğlu transferine yönelik özel bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 09:22
Fenerbahçe’ye UEFA kıskacı! Kerem Aktürkoğlu transferi mercek altında

UEFA Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında Fenerbahçe Kulübü'nde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. UEFA'dan iki yetkili ile bağımsız denetim kuruluşu Deloitte'tan üç uzmanın yer aldığı beş kişilik heyet, sarı-lacivertli kulübün geçtiğimiz yıla ait finansal kayıtlarını mercek altına aldı.

Fenerbahçe’ye UEFA kıskacı! Kerem Aktürkoğlu transferi mercek altında

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre perşembe günü kulüp binasında başlayan çalışmalar, cuma akşamına kadar sürdü.

Fenerbahçe’ye UEFA kıskacı! Kerem Aktürkoğlu transferi mercek altında

İki gün boyunca mali tablolar ve hesap hareketlerini ayrıntılı biçimde inceleyen denetçilerin, elde edilen bulgular doğrultusunda resmi raporlarını hazırladığı belirtildi. UEFA'nın benzer kapsamlı denetimleri önceki yıllarda başka kulüpler için de yaptığı biliniyor.

Fenerbahçe’ye UEFA kıskacı! Kerem Aktürkoğlu transferi mercek altında

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÖZEL İNCELEME
Denetimin en dikkat çekici başlıklarından biri ise sezon başında kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu transferi oldu. Fenerbahçe'nin üçer aylık periyotlarla sunduğu düzenli FFP raporlarının ardından, asıl değerlendirme mart ayında yapılacak.

Fenerbahçe’ye UEFA kıskacı! Kerem Aktürkoğlu transferi mercek altında

UEFA'nın mart ayındaki raporlamasında; sözleşme detayları, sponsorluk anlaşmaları ve ödeme planları üzerinden Kerem Aktürkoğlu dosyasını özel olarak ele alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’ye UEFA kıskacı! Kerem Aktürkoğlu transferi mercek altında

Ayrıca UEFA'nın yalnızca kulüp verileriyle yetinmeyeceği; basına yansıyan iddialar ve kendisine iletilen şikayetler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da resmi rapor talep edeceği ifade edildi.

