Fenerbahçe’ye UEFA kıskacı! Kerem Aktürkoğlu transferi mercek altında
UEFA, Finansal Fair Play kapsamında Fenerbahçe'nin mali kayıtlarını iki gün boyunca denetledi. Deloitte uzmanlarının da yer aldığı incelemede, mart ayında Kerem Aktürkoğlu transferine yönelik özel bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 09:22
KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÖZEL İNCELEME
Denetimin en dikkat çekici başlıklarından biri ise sezon başında kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu transferi oldu. Fenerbahçe'nin üçer aylık periyotlarla sunduğu düzenli FFP raporlarının ardından, asıl değerlendirme mart ayında yapılacak.
UEFA'nın mart ayındaki raporlamasında; sözleşme detayları, sponsorluk anlaşmaları ve ödeme planları üzerinden Kerem Aktürkoğlu dosyasını özel olarak ele alacağı öğrenildi.
Ayrıca UEFA'nın yalnızca kulüp verileriyle yetinmeyeceği; basına yansıyan iddialar ve kendisine iletilen şikayetler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da resmi rapor talep edeceği ifade edildi.
