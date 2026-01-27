Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ısrarı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Forvet transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gözler Vedat Muriqi'ye çevrildi. Yönetim, Mallorca forması giyen sarı-lacivertlilerin eski golcüsünü takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 08:58
En-Nesyri ile yollarını ayırarak golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco da Göztepe maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında forvet ihtiyacını dile getirdi.
İtalyan çalıştırıcı, "1 forvete ihtiyacımız var. Sürpriz değil, sır değil. Ben burada olduğumdan beri bakıyoruz. Nesyri burada olduğu sürece bizim futbolcumuz. Forvet baktığımız da doğru." ifadelerini kullandı.
Santrfor transfer için birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isimlerden birisi de Vedat Muriqi oldu.
Sarı-lacivertliler, Muriqi için Mallorca'ya teklif yaptı.
Ancak İspanyol kulübü kümede kalma mücadelesi verdiği için ilk teklifi reddetti.
Sarı-lacivertli yönetim, bu hafta içinde La Liga temsilcisinin kapısını Kosovalı golcü için yeniden çalacak.
Vedat Muriqi bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 20 maçta 14 gollük bir katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan 31 yaşındaki forvetin İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.