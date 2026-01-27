CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ısrarı!

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ısrarı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Forvet transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gözler Vedat Muriqi'ye çevrildi. Yönetim, Mallorca forması giyen sarı-lacivertlilerin eski golcüsünü takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 08:58
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ısrarı!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ısrarı!

Kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ısrarı!

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin kiralık transferi için Juventus ile anlaşmış ancak Faslı futbolcu bonservisiyle ayrılmak istediği için transfer gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ısrarı!

En-Nesyri ile yollarını ayırarak golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco da Göztepe maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında forvet ihtiyacını dile getirdi.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ısrarı!

İtalyan çalıştırıcı, "1 forvete ihtiyacımız var. Sürpriz değil, sır değil. Ben burada olduğumdan beri bakıyoruz. Nesyri burada olduğu sürece bizim futbolcumuz. Forvet baktığımız da doğru." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ısrarı!

Santrfor transfer için birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isimlerden birisi de Vedat Muriqi oldu.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ısrarı!

Sarı-lacivertliler, Muriqi için Mallorca'ya teklif yaptı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ısrarı!

Ancak İspanyol kulübü kümede kalma mücadelesi verdiği için ilk teklifi reddetti.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ısrarı!

Sarı-lacivertli yönetim, bu hafta içinde La Liga temsilcisinin kapısını Kosovalı golcü için yeniden çalacak.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ısrarı!

Vedat Muriqi bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 20 maçta 14 gollük bir katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan 31 yaşındaki forvetin İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi!
Saran'dan transferde kesin talimat!
