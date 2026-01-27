Usta yazardan Sergen Yalçın'a eleştiri! "Oyunu bizim gibi seyretti"

Sergen hoca "Ben ne yapabilirim elimdeki kadro bu" dercesine oyunu bizim gibi seyretti. Tribünlerin tepkisi çok sertti. Cengiz'le Beşiktaş biraz hareketlendi. Beraberlik geldi. Yasin Kol son zamanların en tartışılan hakemi. Eyüpspor'un attığı tertemiz golü VAR'da Sarper Barış Saka ile skandal bir kararla iptal ettiler.