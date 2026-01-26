Beşiktaş'ta Sergen Yalçın: Başına ciddi işler açılabilir!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 2-2'lik skorla beraberlikle ayrılırken karşılaşma sonu Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:

Maçtan önce de söyledim. Maçlar sahada kazanılıyor. Kolay gibi görünen maçlarda konsantrasyon sorunu yaşarsan başına ciddi işler açılabilir. Bugün bence bunun cezasını çektik. Oyuncularımız konsantre olmakta zorlandı. İkinci yarı inanılmaz yağmur, rüzgar, fırtına oluştu. Skoru çevirmeye çalıştık. Pozisyonlar da bulduk ama kazanamadık. Futbolda bu sonuçlar oluyor ama çok dersler çıkarmamız gereken bir maç.

Beklemediğimiz bir skor. Kazanmayı bekliyorduk ama oyunun başındaki konsantrasyon sorunumuz bizi çok ciddi sıkıntıya soktu. Normal oyunumuzun çok dışında bir oyunla devam ettik ve geriye düştük. Hamleler yaptık. Cengiz Ünder katkıda bulunmak için elinden geleni yaptı. Maçlar sahada kazanılıyor. Kolay görünen maçlarda konsantrasyon sorunu yaşarsanız cezası kesiliyor. Bugün bu sorunu yaşadık. Bazen böyle maçlar oluyor.