CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Girona-Getafe MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona-Getafe MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Girona ile Getafe karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapan Girona, 24 puanla 13. sırada yer alıyor. Düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Getafe ise 21 puanla 18. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler merakla, "Girona-Getafe maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Girona-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 20:45
Girona-Getafe MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona-Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 21. hafta mücadelesinde Girona ile Getafe sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Kendi evinde oynayacağı karşılaşmada üst basamaklara tırmanmak isteyen Girona, 24 puanla 13. sırada bulunuyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Getafe ise 21 puanla 18. basamakta yer alarak bu zorlu deplasmandan puan çıkarmanın peşinde. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Girona-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GIRONA-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 21. haftada oynanacak Girona-Getafe maçı 26 Ocak Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

GIRONA-GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Municipal de Montilivi'de oynanacak Girona-Getafe maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Beşiktaş maçında gol ofsayta takıldı!
Eyüpspor-Beşiktaş | CANLI
DİĞER
Galatasaray'dan sert açıklama: “Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!”
AK Parti'den net mesaj: "Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeden ayrılamaz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın: Maçlar zor!
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş maçında gol ofsayta takıldı! Beşiktaş maçında gol ofsayta takıldı! 20:31
Orkun ilk golünü attı! Orkun ilk golünü attı! 20:17
Fırtına'da hazırlıklar başladı Fırtına'da hazırlıklar başladı 20:15
Sergen Yalçın: Maçlar zor! Sergen Yalçın: Maçlar zor! 19:25
Everton-Leeds United maçı detayları Everton-Leeds United maçı detayları 19:16
F.Bahçe'de flaş En-Nesyri gelişmesi! F.Bahçe'de flaş En-Nesyri gelişmesi! 18:34
Daha Eski
Livakovic Girona'yı karıştırdı! Livakovic Girona'yı karıştırdı! 18:33
Eyüpspor-Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri! Eyüpspor-Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri! 18:03
Eyüpspor-Beşiktaş | CANLI Eyüpspor-Beşiktaş | CANLI 17:46
Sakaryaspor-Bodrum FK maçı detayları Sakaryaspor-Bodrum FK maçı detayları 17:43
Beşiktaş’tan Abraham açıklaması! Beşiktaş’tan Abraham açıklaması! 16:04
En-Nesyri transfer talebini iletti! En-Nesyri transfer talebini iletti! 15:55