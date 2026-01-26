Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gelişmesi! Transferde kelebek etkisi
Fenerbahçe'de adı ayrılık ile anılan Youssef En-Nesyri'nin Juventus'a olumsuz yanıtının ardından transferde sıcak saatler yaşandı. Faslı oyuncunun Göztepe maçında yedek kulübesinde oturtulması sonrası fikrini değiştirebileceği kaydedildi. Serie A ekibi ise sarı-lacivertlilerin de listesinde bulunan iki isim için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
İspanyol ekibi, Nesyri'yi bedelsiz olarak kiralamak ve maaşının büyük bir bölümünü Fenerbahçe'nin ödeyeceği şekilde bir anlaşma gerçekleştirmek istiyor.
Öte yandan Faslı yıldızdan vazgeçen Juventus, sarı-lacivertlilerin de transfer listesinde yer alan o isimler için harekete geçti.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Serie A ekibine Everton'dan Beto önerildi. Premier Lig ekibinin geçici bir transfere sıcak bakmadığı aktarıldı.
Juventus'un ise asıl aradığı profilin Jean-Philippe Mateta olduğu ancak Crystal Palace'ın Şampiyonlar Ligi şartına bağlı bir satın alma opsiyonunu kabul etmediği belirtildi.
Luciano Spalletti'nin Jonathan David'e daha çok süre vermek ve McKennie'yi santrfora adapte etmek gibi alternatifleri olduğu kaydedildi.
İlerleyen günlerde Juventus'ta hareketlilik yaşanacağı aktarılırken En-Nesyri için yeniden devreye girilebileceği vurgulandı.
Göztepe maçı sonrası fikrini değiştirme ihtimali bulunan Faslı yıldıza Arap kulüplerinin de talip olmaya hazırlandığı aktarıldı. İşte corrieredellosport'ta yer alan o haber...
