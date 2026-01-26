İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda İkas Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak üst üste 5. kez sahaya çıktığı maçlardan galibiyetle ayrılmak istiyor. İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İKAS EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor ile ligde 4. kez rakip olacak. Mücadele 26 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

İKAS EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İŞTE İKAS EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

İkas Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Legowski, Baran Ali, Taşkın, Metehan, Pintor, Umut Bozok

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Jota, Toure

EYÜPSPOR'DA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Eyüpspor'un etrafındaki hikâye son bir yılda büyük ölçüde değişti. Geçtiğimiz sezon ligin üst sıralarına oynayan iddialı bir ekip olarak görülen İstanbul temsilcisi, bu sezon ise zorlu performansın ardından Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor. Küme düşme hattında yer alan Eyüpspor, ligdeki konumunu korumak için kritik bir süreçten geçiyor.

ARDA TURAN SONRASI ZORLU SÜREÇ

Takımı Süper Lig'e çıkaran ve ilk etapta üst sıralar için mücadele etmelerini sağlayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e transferi sonrası Eyüpspor'da düşüş başladı. Selçuk Şahin'in kısa süren görev süresinin ardından Orhan Ak takımın başına getirildi ve kulübü yeniden istikrara kavuşturma görevi üstlendi.