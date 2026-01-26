Everton-Leeds United MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Everton-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 23. hafta heyecanı, Everton ile Leeds United arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. David Moyes yönetimindeki Everton, sahasında kazanarak 32 puanla bulunduğu 11. sıradaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Deplasmanda zorlu bir sınava çıkacak olan Daniel Farke'nin ekibi Leeds United ise 25 puanla yer aldığı 16. basamaktan uzaklaşmak için puan ya da puanlar peşinde. Peki, Everton-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanacak Everton-Leeds United maçı 26 Ocak Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

EVERTON-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak Everton-Leeds United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EVERTON-LEEDS UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford, Patterson, Tarkowski, O'Brien, Mykolenko, Gueye, Garner, McNeil, Armstrong, Ndiaye, Barry

Leeds United: Perri, Rodon, Bornauw, Struijk, Bogle, Longstaff, Ampadu, Justin, Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor