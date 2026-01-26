CANLI SKOR ANA SAYFA
Everton-Leeds United MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Everton-Leeds United MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Everton ile Leeds United karşı karşıya gelecek. David Moyes yönetiminde kazanmanın hesaplarını yapan ev sahibi ekip, 32 puanla 11. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan puan ya da puanlar almayı hedefleyen Daniel Farke ve öğrencileri 25 puanla 16. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Everton-Leeds United maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Everton-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 19:16
Everton-Leeds United MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Everton-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 23. hafta heyecanı, Everton ile Leeds United arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. David Moyes yönetimindeki Everton, sahasında kazanarak 32 puanla bulunduğu 11. sıradaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Deplasmanda zorlu bir sınava çıkacak olan Daniel Farke'nin ekibi Leeds United ise 25 puanla yer aldığı 16. basamaktan uzaklaşmak için puan ya da puanlar peşinde. Peki, Everton-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanacak Everton-Leeds United maçı 26 Ocak Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

EVERTON-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak Everton-Leeds United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EVERTON-LEEDS UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford, Patterson, Tarkowski, O'Brien, Mykolenko, Gueye, Garner, McNeil, Armstrong, Ndiaye, Barry

Leeds United: Perri, Rodon, Bornauw, Struijk, Bogle, Longstaff, Ampadu, Justin, Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor

