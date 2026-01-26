Beşiktaş'ta Sergen Yalçın: Maçlar zor!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 19:25 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 19:29
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Kolay maç diye bir şey futbolda olamaz. Oynanmayan bir maç, kazanılmış sayılmaz. O yüzden koşmak, mücadele etmek lazım. Son haftalarda iyi performans gösteriyoruz. Oyuncular iyi durumda. İyi bir oyunla kazanmak istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz.

İyiyiz. Oyuncularımız da iyi durumda. Gayet pozitif bir hava var takımda. Umarım iyi bir oyunla kazanıp yola devam ederiz. Ama maçlar zor. Rakibimize saygı duyuyoruz. Umarım iyi bir oyun ve mücadeleyle kazanırız.

