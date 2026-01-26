CANLI SKOR ANA SAYFA
Devre arasında kadrosuna bir kaleci eklemek isteyen Beşiktaş'ın gündemine Chelsea'nin Danimarkalı eldiveni Filip Jörgensen gelmişti. Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Jörgensen transferinin gerçekleşme nedeni belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 15:14
Beşiktaş'ta Jörgensen transferi askıya alındı! İşte sebebi

Takımdan ayrılan Mert Günok'un yerine bir kaleci transferi yapmak isteyen Beşiktaş gündemine Chelsea'nin 23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisi Filip Jörgensen'i almıştı. Siyah-beyazlı ekibin Jörgensen transferini sonuçlandırmamasının altında yatan neden ortaya çıktı.

A Spor Muhabiri İbrahim Uslu'nun aktardığı bilgiye göre, Beşiktaş, Filip Jörgensen ile her konuda anlaştı; ancak oyuncunun satın alma opsiyonu 20-25 milyon Euro bandında olduğu için transferde frene bastı.

Haberde ayrıca, siyah-beyazlı, ekibin Jörgensen transferi gerçekleşmezse devre arasında kaleci transferi yapılmayacağı da aktarıldı.

İŞTE O HABER

F.Bahçe'ye Kolo Muani önerisi!
