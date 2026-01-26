Beşiktaş'ta Jörgensen transferi askıya alındı! İşte sebebi

Takımdan ayrılan Mert Günok'un yerine bir kaleci transferi yapmak isteyen Beşiktaş gündemine Chelsea'nin 23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisi Filip Jörgensen'i almıştı. Siyah-beyazlı ekibin Jörgensen transferini sonuçlandırmamasının altında yatan neden ortaya çıktı.

A Spor Muhabiri İbrahim Uslu'nun aktardığı bilgiye göre, Beşiktaş, Filip Jörgensen ile her konuda anlaştı; ancak oyuncunun satın alma opsiyonu 20-25 milyon Euro bandında olduğu için transferde frene bastı.

Haberde ayrıca, siyah-beyazlı, ekibin Jörgensen transferi gerçekleşmezse devre arasında kaleci transferi yapılmayacağı da aktarıldı.

