Pape Gueye'den Galatasaray'a yeşil ışık! İşte yapılan teklif
Noa Lang ve Yasser Asprilla'yı transfer eden Galatasaray yönetimi orta saha takviyesi için kolları sıvadı. Pape Gueye için Villarreal ile pazarlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, yıldız oyuncudan olumlu geri dönüş aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 12:41 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 12:42
G.SARAY'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Buchi Laba'nın haberine göre; İspanyol kulübü Villarreal, oyuncu için 40 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
Galatasaray ise bu rakamı aşağı çekmek adına görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, bonuslar ve ek maddelerle birlikte toplamda 30 milyon Euro civarında bir paket sunmaya hazır olduğu öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un bu transferde oldukça ısrarcı olduğu belirtildi.
Deneyimli teknik adamın, oyuncuyu yeni sezon planlamasında kilit bir rol için düşündüğü ifade ediliyor.
Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
Bu sezon 22 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayan orta saha oyuncusunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.