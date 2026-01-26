CANLI SKOR ANA SAYFA
Portekiz’de 4-0’lık Estrela galibiyetinin ardından Benfica Stadı’nda çalan alarm, Jose Mourinho’nun basın toplantısına damga vurdu. Tecrübeli teknik adamın anlık tepkisi salonda gülümsetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 11:53
Benfica galibiyeti sonrası statta alarm çaldı! Mourinho’dan esprili çıkış

Portekiz Süper Ligi'nin 19. haftasında Benfica, sahasında Estrela'yı 4-0 mağlup ederek net bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından Benfica Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında ise ilginç bir an yaşandı.

Toplantı sürerken statta bir anda alarm sesi yükseldi. O esnada kürsüde bulunan Jose Mourinho, ani sesle birlikte ayağa kalkarak gazetecilere dönüp "Hadi çıkıyoruz" diye seslendi. Kısa süreli şaşkınlığın ardından espri yaptığını belli eden Mourinho, gülerek yeniden koltuğuna oturdu.

İŞTE O ANLAR

