Benfica galibiyeti sonrası statta alarm çaldı! Mourinho’dan esprili çıkış

Portekiz Süper Ligi'nin 19. haftasında Benfica, sahasında Estrela'yı 4-0 mağlup ederek net bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından Benfica Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında ise ilginç bir an yaşandı.

Toplantı sürerken statta bir anda alarm sesi yükseldi. O esnada kürsüde bulunan Jose Mourinho, ani sesle birlikte ayağa kalkarak gazetecilere dönüp "Hadi çıkıyoruz" diye seslendi. Kısa süreli şaşkınlığın ardından espri yaptığını belli eden Mourinho, gülerek yeniden koltuğuna oturdu.

İŞTE O ANLAR