CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Matteo Guendouzi: Sahada bebekler gibiydik

Matteo Guendouzi: Sahada bebekler gibiydik

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 2-0 mağlup oldukları Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 22:31
Matteo Guendouzi: Sahada bebekler gibiydik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Matteo Guendouzi, mücadele sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Fransız orta saha oyuncusunun açıklamaları şu şekilde:

"SAHADA BEBEKLER GİBİYDİK"

"Yenilginin pek çok sebebi var. İlk olarak çok kötü oynadık, bütün takım olarak çok kötü oynadık. Bebek gibi oynadık. Ruhu, mentaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı. Felaketti! Çok kötüydük, bebekler gibiydik sahada. Hayal kırıklığına uğradık. Bizim için felaket bir maçtı."

"EN KÖTÜ MAÇIMIZ"

"Tıpkı bu maç gibi soyunma odasındaki atmosfer de çok kötü. Bunu kabul etmeliyiz. Bu sonuç camia ve taraftarlar için saygısızlık! Bir sonraki maçta farklı bir görüntü sergilemeliyiz. En kötü maçımızdı. Kötü bir mentalite ile oynadık ve bunu değiştirmeliyiz."

DİĞER
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
