Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Zeki Murat Göle: Futbol konuşabileceğimiz bir şey yok

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 22:41
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Göle'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"FUTBOL KONUŞABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"

"Öncelikle bu akşam bizim adımıza futbol adına konuşabileceğimiz bir şey yok. Böyle kötü bir futbol akşamı yaşattığımız için taraftarımızdan özür dileriz. İkinci yarıdaki değişiklikler etki etmedi, hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu akşam bizim için gerçekten bir şok."

"BU KAYIP KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

"Maçta da söylemiştim, flaş röportajda söyledim. Çok fazla eksiğimiz var. Takım çok yoruldu. Aynı oyuncular oynadı. Bu bir neden olabilir ama bu bizim için bahane değil. Böyle bir kayıp kabul edilebilir değil. Sadece arka arkaya gelen maçlar ve takımın genel sakatlık durumuyla ilgili olabilir."

