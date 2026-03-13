Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, puan farkını 7'ye çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Kritik mücadele öncesi Galatasaray-Başakşehir maç kadrosunda önemli eksikler yer alırken, teknik direktörlerin hangi isimlere ilk 11'de şans vereceği merak ediliyor. Futbolseverler ise "Galatasaray-Başakşehir maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 00:29
Süper Lig'in 26. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir karşılaşma sahne alacak. Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Haftayı mağlubiyetle kapatan Fenerbahçe'nin ardından sahaya çıkacak sarı-kırmızılı ekip, kazanarak puan farkını 7'ye yükseltmenin planlarını yapıyor. Zorlu mücadele öncesinde her iki takımın kadrolarında bazı önemli eksikler bulunurken, teknik direktörlerin ilk 11'de hangi oyunculara görev vereceği büyük merak konusu. Öte yandan futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve maçı canlı izleme seçeneklerini araştırmaya devam ediyor. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçı 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçı beIN Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY İLE BAŞAKŞEHİR ARASINDA 36. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 35 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 20 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup ederken, 8 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 62 golüne, Başakşehir 39 golle karşılık verdi. İki takım bu sezon daha önce 1'i ligde, 1'i de kupada olmak üzere 2 kez karşılaştı ve bu mücadelelerden Galatasaray galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar ayrıca turuncu-lacivertliler ile Süper Lig'de oynadığı son 7 maçı kazandı.

GALATASARAY'IN GOLCÜLERİ İŞ BAŞINDA

Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ligde en çok gol atan futbolcular olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Icardi 13, Osimhen 11, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz 6'şar, Gabriel Sara ve Yunus Akgün 5'er, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira 2'şer, Sacha Boey, Davinson Sanchez ve Roland Sallai ve de 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük maçında Fatih Kurucuk, Kayserispor karşılaşmasında Aaron Opoku ve Eyüpspor mücadelesinde de Jerome Onguene kendi kalesine gol attı.

VICTOR OSIMHEN İSTATİSİTKLERİ İLE ÇIKIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, ligde oynadığı son müsabakaları boş geçmiyor. Osimhen, Süper Lig'de görev aldığı son 8 karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandırdı. 27 yaşındaki futbolcu, bu süreçte Samunspor'a 2 gol atarken, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında da 1'er gol kaydetti. Nijeryalı futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında gol atamasa da asist yaparak takımına katkı verdi.

CİMBOM'DAN 31. MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 31 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 25 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Cimbom, ligde evinde en son Alanyaspor ile oynadı ve 3-1'lik skorla kazandı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 13 müsabakanın 10'unu kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

OKAN BURUK İLE NURİ ŞAHİN ARASINDA 6. KARŞILAŞMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Bu mücadelelerde Buruk sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Şahin de Antalyaspor ve Başakşehir'in başındaydı. Geride kalan 5 maçtan da Okan Buruk sahadan galip ayrıldı.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'da Başakşehir maçında cezalı isimler bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Teknik Direktör Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakcı ile aynı müsabakada direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Alman futbolcu Leroy Sane müsabakada yer alamayacak.

EREN ELMALI SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda, Başakşehir mücadelesi öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Aslan'da Eren Elmalı, turuncu-lacivertliler karşısında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY'IN İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de hem hücum hem de savunma istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 25 karşılaşmada rakip fileleri 59 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan ayrıca 18 golle de Göztepe ile birlikte en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca +41 ile de en iyi averaja sahip takım.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

