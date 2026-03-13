Fenerbahçe'de Fred: Asla havlu atamayız

"Fenerbahçe'ye son 4 maçtır neler oluyor da bu kadar çok puan kaybediyor?"

Fred: "Gerçekten çok zor bir durum. Açıklanamaz bir durumun içerisindeyiz. Çok iyi çalışıyoruz ama son maçlarda istediklerimizi iyi yapamıyoruz. Zorlanıyoruz. 3 puan almak istiyorduk. Çok basit goller yedik. Bizim için sonucu kabul etmek zor ama asla havlu atamayız. Çalışmalarımıza en iyi şekilde devam etmek zorundayız. Yeni yılı iyi açtık ama sonrasında performans düşüklüğü yaşadık. En iyimizi yapmalıyız. Bugün normal seviyemizin altındaydık. Taraftarımız şunu bilsin, daha güçlü geri döneceğiz."

"Bizler her zaman sonuna kadar savaşmalıyız ve elimizden geleni yapmalıyız. Pes edemeyiz. Daha iyi olmalıyız. Kolay bir durum değil ama bizler savaşmaya devam edeceğiz bir sonraki maçtan itibaren işleri yoluna koymak için."