Fenerbahçe yönetiminden toplantı kararı! Domenico Tedesco ve Devin Özek çağrıldı

Fenerbahçe S.K. yönetimi, Fatih Karagümrük S.K. karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından statta olağanüstü bir toplantı yaptı. Sarı-lacivertli yöneticiler maçın hemen sonrasında tam kadro bir araya gelerek takımın son durumunu değerlendirdi. Toplantının ardından yönetim kurulu üyeleri herhangi bir açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

Kulüp cephesinden yapılan değerlendirmede mücadeleden vazgeçilmeyeceği mesajı verildi. Açıklamada, takımın her koşulda sonuna kadar savaşması gerektiği vurgulanarak, "Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Pes etmek bizim için bir seçenek değil. Daha iyi olmalıyız. Zor bir süreçten geçiyoruz ancak mücadelemizi sürdüreceğiz ve önümüzdeki maçtan itibaren işleri yeniden rayına oturtmak için çalışacağız" ifadeleri kullanıldı.

F.BAHÇE'DEN TOPLANTI KARARI, TEDESCO VE DEVİN ÖZEK ÇAĞRILDI

Sarı-lacivertli yönetimin gündemindeki kritik başlıkları görüşmek üzere cumartesi günü saat 16.00'da bir toplantı daha yapacağı öğrenildi. Bu toplantıya teknik direktör Domenico Tedesco ile futbol yapılanmasında görev alan Devin Özek'in de davet edildiği belirtildi. Toplantıda takımın performansı ve atılacak yeni adımların ele alınması bekleniyor.