Fenerbahçe yönetiminden toplantı kararı! Domenico Tedesco ve Devin Özek çağrıldı

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika haberi: Fenerbahçe yönetimi, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından Cumartesi günü saat 16.00'da toplantı yapacak. Toplantıya Domenico Tedesco ve Devin Özek de çağrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 23:30 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 23:36
Fenerbahçe S.K. yönetimi, Fatih Karagümrük S.K. karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından statta olağanüstü bir toplantı yaptı. Sarı-lacivertli yöneticiler maçın hemen sonrasında tam kadro bir araya gelerek takımın son durumunu değerlendirdi. Toplantının ardından yönetim kurulu üyeleri herhangi bir açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

Kulüp cephesinden yapılan değerlendirmede mücadeleden vazgeçilmeyeceği mesajı verildi. Açıklamada, takımın her koşulda sonuna kadar savaşması gerektiği vurgulanarak, "Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Pes etmek bizim için bir seçenek değil. Daha iyi olmalıyız. Zor bir süreçten geçiyoruz ancak mücadelemizi sürdüreceğiz ve önümüzdeki maçtan itibaren işleri yeniden rayına oturtmak için çalışacağız" ifadeleri kullanıldı.

F.BAHÇE'DEN TOPLANTI KARARI, TEDESCO VE DEVİN ÖZEK ÇAĞRILDI

Sarı-lacivertli yönetimin gündemindeki kritik başlıkları görüşmek üzere cumartesi günü saat 16.00'da bir toplantı daha yapacağı öğrenildi. Bu toplantıya teknik direktör Domenico Tedesco ile futbol yapılanmasında görev alan Devin Özek'in de davet edildiği belirtildi. Toplantıda takımın performansı ve atılacak yeni adımların ele alınması bekleniyor.

F.Bahçe'de mağlubiyet sonrası acil durum toplantısı!
F.Bahçe'den Tedesco'nun ayrılık iddialarına yanıt!
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
İran'dan 3. füze geldi Başkan Erdoğan uyardı: Her türlü tehdide hazırlıklıyız
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe maçı sonrası G.Saray'dan flaş paylaşım!
F.Bahçe ağır yara aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu
F.Bahçe'den Tedesco'nun ayrılık iddialarına yanıt! F.Bahçe'den Tedesco'nun ayrılık iddialarına yanıt! 23:05
F.Bahçe ağır yara aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu F.Bahçe ağır yara aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu 22:44
"Futbol konuşabileceğimiz bir şey yok" "Futbol konuşabileceğimiz bir şey yok" 22:41
F.Bahçe maçı sonrası G.Saray'dan flaş paylaşım! F.Bahçe maçı sonrası G.Saray'dan flaş paylaşım! 22:34
Guendouzi: Sahada bebekler gibiydik Guendouzi: Sahada bebekler gibiydik 22:31
F.Bahçeli 6 yıldızdan flaş hareket! Takımdan ayrı olarak... F.Bahçeli 6 yıldızdan flaş hareket! Takımdan ayrı olarak... 22:26
Daha Eski
Fred: Asla havlu atamayız! Fred: Asla havlu atamayız! 22:19
F.Bahçe'de mağlubiyet sonrası acil durum toplantısı! F.Bahçe'de mağlubiyet sonrası acil durum toplantısı! 22:08
F.Bahçe'ye deplasmanda Fatih Karagümrük şoku! F.Bahçe'ye deplasmanda Fatih Karagümrük şoku! 21:58
Bartuğ Elmaz ile Marco Asensio arasında tansiyon yükseldi! Bartuğ Elmaz ile Marco Asensio arasında tansiyon yükseldi! 21:36
F. Karagümrük penaltı bekledi! İşte o pozisyon F. Karagümrük penaltı bekledi! İşte o pozisyon 21:04
Karagümrük'ün golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Karagümrük'ün golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 20:41