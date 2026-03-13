İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu (2025/26 sezonu)
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının heyecanı başladı. Gaziantep FK deplasmanda konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe ise ligdeki ilk mağlubiyetini Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e karşı 2-0'la aldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 22:44
15- İKAS EYÜPSPOR: 22
14- HESAP.COM ANTALYASPOR: 24
13- TÜMOSAN KONYASPOR: 24
12- GENÇLERBİRLİĞİ: 25
11- CORENDON ALANYASPOR: 27
10- ÇAYKUR RİZESPOR: 30
9- SAMSUNSPOR: 32
8- GAZİANTEP FK: 33
7- KOCAELİSPOR: 33
6- GÖZTEPE: 42
5- RAMS BAŞAKŞEHİR: 42
4- BEŞİKTAŞ: 46
3- TRABZONSPOR: 54
2- FENERBAHÇE: 57
1- GALATASARAY: 61
