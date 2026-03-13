Fenerbahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız'a mağlup!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeague'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko, 31. hafta mücadelesinde Sırbistan'ın güçlü ekibi Kızılyıldız'a konuk oldu. Sarı lacivertliler deplasmanda rakibini 79-73 mağlup oldu. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 00:11 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 00:28
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 31'inci hafta maçında Kızılyıldız'a konuk olduğu karşılaşmadan 79-73 mağlup ayrıldı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip ilk periyodun başlarında 10-2'lik bir seri yakaladı. Ardından Wade Baldwin ve Bonzie Colson'la etkili olan Fenerbahçe Beko rakibini yakalayıp öne geçti ve ilk çeyrekten 20-17 önde ayrıldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan 2'inci periyodun başında temsilcimiz farkı açmaya başlarken Kızılyıldız çeyrek bitimine 3.56 kala Moneke ile farkı 3 sayıya indirdi: 28-31. Ancak savunma sertliğini koruyan sarı-lacivertliler soyunma odasına 9 sayılık farkla 42-33 önde gitti.

2'nci yarıya baskılı başlayan ve çeyreğin ilk 5 dakikasında farkı 1 sayıya kadar indiren ev sahibi takım son dakikalarda öne geçtiği 3'üncü periyodu 61-56 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan son periyodun bitimine 5.51 kala Tarık Biberoviç'in 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya indiren Fenerbahçe son 5 dakikaya Jantunen'in basketiyle 63-63 berabere girdi. Bitime 4.35 kala yine Jantunen'in bulduğu basketle temsilcimiz maçta yeniden öne geçti: 63-65. Ancak bu dakikadan sonra kolay top kayıpları yapan ve bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe Beko maçtan 79-73 mağlup ayrıldı.

1'İNCİ PERİYOT: 17-20

DEVRE: 33-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-56

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
