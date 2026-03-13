Fenerbahçeli futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor! Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı sonrası...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı. Mücadele sonrası sarı-lacivertli futbolcuların ve ailelerinin telefonlarına tehdit içerikli mesajlar atıldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 01:03
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük puanını 17'ye çıkarırken, Fenerbahçe 57 puanda kaldı.
Fenerbahçe'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında alınan yenilgi sonrası şok bir gelişme yaşandı.
FUTBOLCULAR VE AİLELERİ TEHDİT EDİLİYOR
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe futbolcularının şahsi telefonlarına ve ailelerinin telefonlarına sistematik biçimde tehdit, hakaret ve küfür içerikli mesajlar atıldığı öğrenildi.
Olayın ciddi boyutlara ulaştığı, futbolcuların ve kulübün avukatları durumu takip ettiği belirtildi.
