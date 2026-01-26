CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Kolo Muani önerisi! Düzenli forma istiyor

Fenerbahçe'ye Kolo Muani önerisi! Düzenli forma istiyor

Fenerbahçe'de forvet arayışları tüm hızıyla devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, Tottenham'da oynayan Fransız golcü Randal Kolo Muani'yi gündemine aldı. İşte transfer dair detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB Spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 12:10
Fenerbahçe'ye Kolo Muani önerisi! Düzenli forma istiyor

Trendyol Süper Lig'de evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'ye Kolo Muani önerisi! Düzenli forma istiyor

Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için forvet arayışlarını derinleştirirken, Fransız golcü Randal Kolo Muani gündeme geldi. Menajerler düzenli forma bulamayan Muani'yi Fenerbahçe'ye önerdi.

Fenerbahçe'ye Kolo Muani önerisi! Düzenli forma istiyor

Tottenham'da bu sezon fazla süre alamadığı belirtilen Muani için kiralama formülü üzerinde duruluyor. Oyuncunun Süper Lig'de daha fazla süre bulma isteği olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye Kolo Muani önerisi! Düzenli forma istiyor

Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesi halinde hem düzenli oynamak hem de 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı kadrosu hedefinde yer almak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Kolo Muani önerisi! Düzenli forma istiyor

Takvim'in haberine göre, bu sezon Tottenham'da toplam 23 maçta forma giyen Muani, 2 gol ve 3 asist ile sınırlı katkı verebildi. Bu durum onun kadroda kalma ihtimalini zayıflatıyor.

Fenerbahçe'ye Kolo Muani önerisi! Düzenli forma istiyor

Kolo Muani kariyerinde Paris Saint-Germain, Juventus ve Tottenham gibi büyük kulüplerde oynadı. Muani, Eintracht Frankfurt'ta da başarılı yıllar geçirmiş ve Avrupa'da dikkat çeken bir forvet profili çizmişti.

Fenerbahçe'ye Kolo Muani önerisi! Düzenli forma istiyor

Daha önceki transfer dönemlerinde Fenerbahçe'nin Muani transferi için Paris Saint-Germain'le temaslarda bulunduğu, kiralama ya da satın alma opsiyonları üzerine görüşmelerin sürdüğü de iddia edilmişti.

Fenerbahçe'ye Kolo Muani önerisi! Düzenli forma istiyor

Muani'nin bonservisi PSG'de bulunuyor ve kulüpler arası daha önce transfer iddialarında adı geçmiş hatta 25-30 milyon Euro civarında bedeller konuşulmuştu.

Fenerbahçe'ye Kolo Muani önerisi! Düzenli forma istiyor

Süper Lig'e geçmişte temkinli yaklaşan Muani için bu önerinin sürpriz olduğu ifade edilirken; futbol uzmanları, oyuncunun kalitesi ve Ligue 1/Serie A tecrübesiyle Fenerbahçe hücum hattına önemli katkı yapabileceğini belirtiyor.

Fenerbahçe'ye Kolo Muani önerisi! Düzenli forma istiyor

Kulübün transfer komitesi şimdi menajer kaynaklı bu teklifi değerlendiriyor ve teknik ekibin görüşlerini alarak karar aşamasına geçmeye hazırlanıyor.

G.Saray Premier Lig ekipleriyla kapışıyor!
DİĞER
En-Nesyri transferinde işler karıştı! Bu hamle tüm dengeleri değiştirdi...
Suriye'de saha değişince Şam "3 tümeni" masadan çekti! Abdi hem şart koşup hem de tehdide kalktı | ABD PYD'yi fırçalayıp uyardı
