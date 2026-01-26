Fenerbahçe'ye Kolo Muani önerisi! Düzenli forma istiyor
Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesi halinde hem düzenli oynamak hem de 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı kadrosu hedefinde yer almak istediği belirtildi.
Takvim'in haberine göre, bu sezon Tottenham'da toplam 23 maçta forma giyen Muani, 2 gol ve 3 asist ile sınırlı katkı verebildi. Bu durum onun kadroda kalma ihtimalini zayıflatıyor.
Kolo Muani kariyerinde Paris Saint-Germain, Juventus ve Tottenham gibi büyük kulüplerde oynadı. Muani, Eintracht Frankfurt'ta da başarılı yıllar geçirmiş ve Avrupa'da dikkat çeken bir forvet profili çizmişti.
Daha önceki transfer dönemlerinde Fenerbahçe'nin Muani transferi için Paris Saint-Germain'le temaslarda bulunduğu, kiralama ya da satın alma opsiyonları üzerine görüşmelerin sürdüğü de iddia edilmişti.
Muani'nin bonservisi PSG'de bulunuyor ve kulüpler arası daha önce transfer iddialarında adı geçmiş hatta 25-30 milyon Euro civarında bedeller konuşulmuştu.
Süper Lig'e geçmişte temkinli yaklaşan Muani için bu önerinin sürpriz olduğu ifade edilirken; futbol uzmanları, oyuncunun kalitesi ve Ligue 1/Serie A tecrübesiyle Fenerbahçe hücum hattına önemli katkı yapabileceğini belirtiyor.
Kulübün transfer komitesi şimdi menajer kaynaklı bu teklifi değerlendiriyor ve teknik ekibin görüşlerini alarak karar aşamasına geçmeye hazırlanıyor.
