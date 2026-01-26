CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine transfer dönemiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Doğan, kadro değerlendirmeleri, ihtiyaç analizleri ve devre arası transfer hazırlıklarının bir futbol aklı doğrultusunda şekillendiğini, amaçlarının günü kurtaran bir tercihten ziyade uzun vadeli bir yol haritası olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 11:17
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kadro değerlendirmeleri, ihtiyaç analizleri ve devre arası transfer hazırlıklarının bir futbol aklı doğrultusunda şekillendiğini, amaçlarının günü kurtaran bir tercihten ziyade uzun vadeli bir yol haritası olduğunu belirtti.

Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, bordo-mavili takımın birçok maçta oyun cesareti gösterdiğini aktardı.

Bireysel anlamda ciddi gelişim sinyalleri verildiğini vurgulayan Doğan, "Formanın ağırlığını hisseden, sorumluluk alan oyuncular ortaya çıktı. Bu kazanımlar geleceğin temel taşları olarak kayda geçti. Buna karşın sakatlıklar sezonun ritmini doğrudan etkiledi. Afrika Kupası'na giden oyuncular da eklenince bazı haftalarda kadro bütünlüğümüz maalesef zayıfladı. Bu eksikler oyunun sürekliliğini de zorladı. Ancak bu dönemde dahi hedefimizden kopmadık. Yarışın içinde kaldık, oyun kimliğini koruma iradesi gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğrul Doğan, bu noktada en kritik başlıklardan birinin teknik direktör Fatih Tekke ile yürütülen süreç olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sahaya bakışı, oyuna yaklaşımı ve kulübün geleceğine dair perspektifi tüm planlamanın merkezinde yer aldı. Kadro değerlendirmelerimiz, ihtiyaç analizleri ve devre arası transfer hazırlıkları bir futbol aklı doğrultusunda şekillendi. Amacımız günü kurtaran bir tercihten ziyade uzun vadeli bir yol haritasıdır. Devre arası transfer dönemi bu yol haritasının önemli bir adımıdır. Amacımız açıktır, takımı güçlendirecek, oyuna doğrudan temas edecek, bu yapının parçası olacak oyuncularla ilerlemek, gençlerle tecrübeyi doğru dengede buluşturmak ve sahada süreklilik sağlayacak bir yapı kurmaktır."

"AKILLA VE KARARLILIKLA İLERLEYECEĞİZ"

Trabzonspor'un hafızasında bahsettiği kültürün bulunduğunu aktaran Doğan, "Yapılan bu mirası bugünün futbol gerçekleriyle yeniden buluşturmaktır. Başkanlık makamı, teknik heyetle aynı hedefe bakıyor. Kuracağımız bu yapı ile akılla ve kararlılıkla ilerleyeceğiz. Haliyle her adım yarını düşünerek atılmaktadır. Ortaya çıkacak tablo kimliğini ve sahada ne istediğini bilen ve bunu istikrarlı biçimde ortaya koyan Trabzonspor olacaktır. Bu yol kolay değil ama doğru yoldur." görüşlerini paylaştı.

Türk Telekom-REKLAM
G.Saray'dan Yusuf Demir kararı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Suriye'de saha değişince Şam "3 tümeni" masadan çekti! Abdi hem şart koşup hem de tehdide kalktı | ABD PYD'yi fırçalayıp uyardı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray orta saha transferini bitiriyor!
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! 11:38
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! 11:17
Avustralya Açık'ta Keys elendi Avustralya Açık'ta Keys elendi 11:08
3. Lig'de ilginç olay! Hakem frikikten atılan golü vermedi 3. Lig'de ilginç olay! Hakem frikikten atılan golü vermedi 11:07
Noa Lang transferinde flaş madde! Noa Lang transferinde flaş madde! 11:04
NBA'de maçlara kar fırtınası ertelemesi NBA'de maçlara kar fırtınası ertelemesi 10:45
Daha Eski
Fener'den iki yıldıza kanca! Fener'den iki yıldıza kanca! 10:23
İspanya'dan Kartal için Sow iddiası! İspanya'dan Kartal için Sow iddiası! 10:15
G.Saray Rytas Vilnius'a konuk G.Saray Rytas Vilnius'a konuk 10:13
Okan Buruk'tan Noa Lang kararı! Okan Buruk'tan Noa Lang kararı! 09:52
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! 09:27
ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları 09:13