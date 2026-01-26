CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Noa Lang transferinde dikkat çeken madde! Maliyeti 2 katına çıkabilir

GALATASARAY HABERİ - Noa Lang transferinde dikkat çeken madde! Maliyeti 2 katına çıkabilir

Galatasaray, Napoli ile yaptığı kiralama anlaşmasına özel bir tazminat şartı ekledi. Sarı-kırmızılılar, Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmazsa 2 milyon avro daha ödeyecek. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 11:04
GALATASARAY HABERİ - Noa Lang transferinde dikkat çeken madde! Maliyeti 2 katına çıkabilir

Galatasaray'da ara transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden biri Noa Lang oldu.

GALATASARAY HABERİ - Noa Lang transferinde dikkat çeken madde! Maliyeti 2 katına çıkabilir

Galatasaray, Hollandalı kanat oyuncusunu Napoli'den yarım sezonluğuna kiralarken masaya alışılmışın dışında maddeler koydu.

GALATASARAY HABERİ - Noa Lang transferinde dikkat çeken madde! Maliyeti 2 katına çıkabilir

Transfer sürecinin zorlu geçmesinin nedeni Lang'a olan yoğun talepti.

GALATASARAY HABERİ - Noa Lang transferinde dikkat çeken madde! Maliyeti 2 katına çıkabilir

PSV ve Roma, Napoli'nin sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonu şartını kabul etmeye hazırdı. Galatasaray ise bu zorunluluğu kaldırmak için farklı bir formül geliştirdi.

GALATASARAY HABERİ - Noa Lang transferinde dikkat çeken madde! Maliyeti 2 katına çıkabilir

ÖZEL MADDE DEVREDE
Sarı-kırmızılı yönetim, Napoli'ye satın alma opsiyonunun kullanılmaması halinde 2 milyon avroluk tazminat ödemeyi teklif etti.

GALATASARAY HABERİ - Noa Lang transferinde dikkat çeken madde! Maliyeti 2 katına çıkabilir

Oyuncunun tercihini Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'dan yana kullanması, İtalyan kulübünün de direncini kırdı.

GALATASARAY HABERİ - Noa Lang transferinde dikkat çeken madde! Maliyeti 2 katına çıkabilir

Yaklaşık dört gün süren pazarlıkların ardından, menajer Ali Dursun'un yürüttüğü görüşmelerle anlaşma tamamlandı. Noa Lang'ın satın alma opsiyonu 28 milyon avro olarak belirlendi.

GALATASARAY HABERİ - Noa Lang transferinde dikkat çeken madde! Maliyeti 2 katına çıkabilir

Bu maddeye göre Galatasaray, sezon sonunda opsiyonu kullanmazsa Lang için toplamda 4 milyon avro ödeme yapmış olacak.

GALATASARAY HABERİ - Noa Lang transferinde dikkat çeken madde! Maliyeti 2 katına çıkabilir

Böylece Hollandalı yıldız, fiilen 2 milyon yerine 4 milyon avroya kiralanmış sayılacak.

