GALATASARAY HABERİ - Noa Lang transferinde dikkat çeken madde! Maliyeti 2 katına çıkabilir
Galatasaray, Napoli ile yaptığı kiralama anlaşmasına özel bir tazminat şartı ekledi. Sarı-kırmızılılar, Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmazsa 2 milyon avro daha ödeyecek. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
PSV ve Roma, Napoli'nin sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonu şartını kabul etmeye hazırdı. Galatasaray ise bu zorunluluğu kaldırmak için farklı bir formül geliştirdi.
ÖZEL MADDE DEVREDE
Sarı-kırmızılı yönetim, Napoli'ye satın alma opsiyonunun kullanılmaması halinde 2 milyon avroluk tazminat ödemeyi teklif etti.
Oyuncunun tercihini Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'dan yana kullanması, İtalyan kulübünün de direncini kırdı.
Yaklaşık dört gün süren pazarlıkların ardından, menajer Ali Dursun'un yürüttüğü görüşmelerle anlaşma tamamlandı. Noa Lang'ın satın alma opsiyonu 28 milyon avro olarak belirlendi.
Bu maddeye göre Galatasaray, sezon sonunda opsiyonu kullanmazsa Lang için toplamda 4 milyon avro ödeme yapmış olacak.
Böylece Hollandalı yıldız, fiilen 2 milyon yerine 4 milyon avroya kiralanmış sayılacak.
