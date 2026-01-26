GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Noa Lang kararı!
Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Noa Lang, ilk kez sarı kırmızılı formayı giyme heyecanı yaşayacak. Barış Alper'in cezalı duruma düşmesiyle birlikte Okan Buruk'un Hollandalı yıldıza şans vermesi bekleniyor. İşte detaylar...
Teknik direktör Okan Buruk'tan Hollandalı kanat oyuncusuna ilk sinyali verdi.
Sarı-kırmızılılarda Buruk'un, pazar günü oynanacak Kayserispor maçında Hollandalı kanada forma vermeyi planladığı öğrenildi.
Barış Alper Yılmaz'ın Fatih Karagümrük maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşmesinin ardından tecrübeli teknik adamın Noa Lang'a şans vermesi bekleniyor.
26 yaşındaki futbolcunun lisans işlemleri için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapıldı.
İşlemlerin kısa sürede tamamlanması halinde Lang, Kayserispor maçıyla birlikte ilk kez RAMS Park'ta taraftarının önüne çıkacak.
Öte yandan Noa Lang, statü gereği Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City deplasmanında kadroda yer alamayacak.
