CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Noa Lang kararı!

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Noa Lang kararı!

Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Noa Lang, ilk kez sarı kırmızılı formayı giyme heyecanı yaşayacak. Barış Alper'in cezalı duruma düşmesiyle birlikte Okan Buruk'un Hollandalı yıldıza şans vermesi bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 09:52
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Noa Lang kararı!

Galatasaray'ın ocak ayındaki ilk transferini Noa Lang ile gerçekleştirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Noa Lang kararı!

Hollandalı yıldıza formayı giydiren sarı kırmızılılar, İtalyan ekibine kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Noa Lang kararı!

Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Noa Lang sarı kırmızılı taraftarların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Noa Lang kararı!

Teknik direktör Okan Buruk'tan Hollandalı kanat oyuncusuna ilk sinyali verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Noa Lang kararı!

Sarı-kırmızılılarda Buruk'un, pazar günü oynanacak Kayserispor maçında Hollandalı kanada forma vermeyi planladığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Noa Lang kararı!

Barış Alper Yılmaz'ın Fatih Karagümrük maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşmesinin ardından tecrübeli teknik adamın Noa Lang'a şans vermesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Noa Lang kararı!

26 yaşındaki futbolcunun lisans işlemleri için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Noa Lang kararı!

İşlemlerin kısa sürede tamamlanması halinde Lang, Kayserispor maçıyla birlikte ilk kez RAMS Park'ta taraftarının önüne çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Noa Lang kararı!

Öte yandan Noa Lang, statü gereği Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City deplasmanında kadroda yer alamayacak.

G.Saray orta saha transferini bitiriyor!
Ömer Üründül’den Tedesco’ya sert eleştiri!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Merve Eryiğit İmamoğlu'nun jetteki A takımını patlattı | 3'lü fuhuş ve uyuşturucu itirafı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi!
Ahmet Çakar'dan maç sonu Tedesco eleştirisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! 09:27
ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları 09:13
Ömer Üründül’den Tedesco’ya sert eleştiri! Ömer Üründül’den Tedesco’ya sert eleştiri! 09:05
Ahmet Çakar'dan maç sonu Tedesco eleştirisi! Ahmet Çakar'dan maç sonu Tedesco eleştirisi! 08:56
"Ekmeğine yağ sürdüler" "Ekmeğine yağ sürdüler" 08:36
''Baba yorgun'' ''Baba yorgun'' 07:47
Daha Eski
Tedesco'dan forvet transferi açıklaması! En Nesyri... Tedesco'dan forvet transferi açıklaması! En Nesyri... 01:03
Spalletti'den En Nesyri açıklaması! Spalletti'den En Nesyri açıklaması! 01:03
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:03
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim 01:03
Kadıköy'de kazanan yok! Kadıköy'de kazanan yok! 01:03
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 01:03