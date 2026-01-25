CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: 2 puan kaybettik ama...

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: 2 puan kaybettik ama...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 22:27 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 22:33
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: 2 puan kaybettik ama...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI:

Bugün çok pozisyon ürettik. Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık. Çözüm bulmakta geç kaldık. Paslarda, koşularda geç kaldık. Günün sonunda, futbolda bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmamız. gerekiyor.

Sezon hala çok uzun. Alanyaspor maçı zordu, Aston Villa maçı zordu, bu maç zordu. 3 tane üst üste ortalama üstü iyi takımla oynadık. İyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor. 2 puan kaybettik ama kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Futbolda bu tarz sonuçlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Son dakika: Atlas Çağlayan'ın annesi A Haber'de
F.Bahçe'de şok sakatlık!
Juventus'ta Nesyri defteri kapandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:21
Musaba: Panik yapacak bir durum yok! Musaba: Panik yapacak bir durum yok! 22:19
Kenan attı Juventus kazandı! Kenan attı Juventus kazandı! 22:02
ManU bu kez lideri avladı! ManU bu kez lideri avladı! 21:34
Manisa'da kazanan ev sahibi! Manisa'da kazanan ev sahibi! 21:21
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 20:40
Daha Eski
Edson Alvarez'den sakatlık açıklaması! Edson Alvarez'den sakatlık açıklaması! 20:26
Barça koltuğu kaptırmadı! Barça koltuğu kaptırmadı! 20:19
Deportivo Alaves-Real Betis maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Real Betis maçı ne zaman? 20:15
F.Bahçe Beko deplasmanda galip! F.Bahçe Beko deplasmanda galip! 20:14
Kadıköy'de "Özgür Filistin" pankartı! Kadıköy'de "Özgür Filistin" pankartı! 20:09
Juventus'ta Nesyri defteri kapandı! Juventus'ta Nesyri defteri kapandı! 19:46