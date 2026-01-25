Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: 2 puan kaybettik ama...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI:

Bugün çok pozisyon ürettik. Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık. Çözüm bulmakta geç kaldık. Paslarda, koşularda geç kaldık. Günün sonunda, futbolda bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmamız. gerekiyor.

Sezon hala çok uzun. Alanyaspor maçı zordu, Aston Villa maçı zordu, bu maç zordu. 3 tane üst üste ortalama üstü iyi takımla oynadık. İyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor. 2 puan kaybettik ama kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Futbolda bu tarz sonuçlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor.