Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe evinde Göztepe ile berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler bu kritik mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 18:59 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 22:09
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler bu kritik mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Fenerbahçe-Göztepe müsabakasının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

16. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Semedo'nun pasında sol kanatta topla buluşan Musaba son çizgiye inip kale sahasına yerden sert ortaladı, savunmanın arkasında kendisini unutturan Nene meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

18. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Asensio'nun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Nene, soldan atağa katılan Musaba'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

24. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Yiğit Efe Demir'in pasında araya giren Efkan Bekiroğlu, soldan atağa katılan Arda Okan Kurtulan'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Janderson yakın mesafeden topu filelere yolladı: 1-1.

27. dakikada sol kanatta topla buluşan Musaba son çizgiye inip ceza sahası içi sağ çaprazındaki Nene'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.

29. dakikada sol kanatta topu alan Asensio, ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

31. dakikada Olaitan'ın pasında solda topla buluşan Janderson'un çaprazdan şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Efkar Bekiroğlu'nda kaldı. Bu oyuncunun şutunda Ederson gole izin vermedi.

36. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Guendouzi'nin soldan kullandığı korner atışında kaleci Lis'in sektirdiği top Talisca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

45+5. dakikada Göztepe etkili geldi. Sağdan kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Olaitan'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği ortada Arda Okan Kurtulan kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

60. dakikada Asensio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lis topu çeldi. Pozisyonun devamında Musaba'nın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Fred'in kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kontrol etti.

65. dakikada Jayden Oosterwolde'nin savunma arkasına pasında topla buluşan Duran'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

90+5. dakikada Asensio'nun sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Mert'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

ZİRVEDE FARK 3'E ÇIKTI

Fenerbahçe, Göztepe ile 1-1 berabere kalarak 43 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini korudu. Sarı-lacivertlilerin zirve yarışındaki rakibi Galatasaray'ın bu hafta kazanmasıyla birlikte 2 takım arasındaki puan farkı 3'e çıktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Göztepe ise 36 puana yükseldi ve 4. sıradaki yerini korudu. İzmir temsilcisinin ligdeki yenilmezlik serisi 4 maça yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Anasayfa
