Manchester United bu kez Arsenal'ı avladı!

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında lider Arsenal, sahasında Manchester United'ı ağırladı. Emirates Stadyumu'nda ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile noktalanan mücadelede kazanan taraf, 90 dakikanın sonunda Kırmızı Şeytanlar oldu. Konuk ekibin gollerini sırasıyla Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu ve Matheus Cunha kaydetti. Arsenal'ın golleri ise Lisandro Martinez (K.K.) ve Mikel Merino'dan geldi.

Bu sonuç ile birlikte lider Arsenal haftayı puansız kapattı ve en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki fark 4 puana indi. Manchester derbisinin ardından Emirates'ten de 3 puanı koparan ManU ise 38 puan ile 4. sıraya yükseldi.