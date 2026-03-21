Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Alman efsaneden Sane için olay sözler! "Milli takıma alınması anlaşılamaz"

Son dakika Galatasaray haberleri: Alman futbolunun efsane ismi Dietmar Hamann, Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı'na seçilmesiyle ilgili şok ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 21:06
Almanya, hazırlık maçlarında İsviçre ve Gana ile karşılaşacak. Teknik direktör Julian Nagelsmann, bu maçlar öncesinde aday kadroyu duyururken, Galatasaray forması giyen Leroy Sane'ye de listede yer verdi.

HAMANN'DAN SERT ELEŞTİRİ

Eski Alman milli futbolcu Dietmar Hamann, Sané'nin kadroya çağrılmasını sert sözlerle eleştirdi. Hamann, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum."

"GALATASARAY'DA İLK 11'DE DEĞİL"

Hamann, yıldız oyuncunun performansına da değinerek, "Sane'nin yeteneklerini tartışmaya gerek yok ancak son dönemde Galatasaray'da düzenli olarak ilk 11'de oynamıyor" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıkan Leroy Sane, 6 gol atarken 8 de asist yaptı. Buna rağmen milli takıma davet edilmesi, Alman futbol kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

