Gol düellosunda kazanan Milan!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Milan, Torino'yu konuk etti. Milan, Torino'yu zorlandığı maçta 3-2 mağlup etti. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 22:14 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 22:17
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Milan ile Torino karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan mücadelede Milan, Torino'yu 3-2 mağlup etti.

Milan'ın gollerini 37. dakikada Starhinja Pavlovic, 54. dakikada Adrien Rabiot ve 55. dakikada Youssouf Fofana kaydederken Torino'nun gollerini 44. dakikada Giovanni Simeone ve 83. dakikada penaltıdan Nikola Vlasic attı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Milan, ligde çıktığı son 5 maçta 3. galibiyetini almış oldu ve puanını 63'e çıkartarak 2. sıraya yükseldi. Torino ise ligde çıkıtğı 6 maçta 4. yenilgisini alarak 33 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı.

EMİRHAN İLKHAN SONRADAN OYUNA GİRDİ

Torino forması giyen milli oyuncu Emirhan İlkhan, takımı adına 63. dakikada oyuna girdi ve 32 dakika sahada kaldı.

Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay!
Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
Arabulucu olmaya gitti, kurşuna geldi! Kimdir bu kadayıfçıoğlu ailesi? "Firari" veliaht kıskıvrak yakalandı!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sane için şok sözler! "Milli takıma seçilmesi..."
G.Saray Asprilla'nın bonservisini alacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sane için şok sözler! "Milli takıma seçilmesi..." Sane için şok sözler! "Milli takıma seçilmesi..." 21:06
Ümraniye'de gol sesi yok! Ümraniye'de gol sesi yok! 21:00
Bayern'den rahat galibiyet! Bayern'den rahat galibiyet! 19:31
Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay! Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay! 19:06
G.Saray yarı finalde! G.Saray yarı finalde! 18:34
Keçiörengücü'nden gol yağmuru! Keçiörengücü'nden gol yağmuru! 18:13
Daha Eski
Yiğidolar 3 puanı tek golle kaptı Yiğidolar 3 puanı tek golle kaptı 18:08
G.Saray evinde kazandı! G.Saray evinde kazandı! 18:03
Ferdi'li Brighton'dan Liverpool'a soğuk duş! Ferdi'li Brighton'dan Liverpool'a soğuk duş! 17:48
Hagi'den flaş Türkiye-Romanya maçı sözleri! Hagi'den flaş Türkiye-Romanya maçı sözleri! 16:31
Dortmund, Emre Can'ın sözleşmesini uzattı! Dortmund, Emre Can'ın sözleşmesini uzattı! 16:14
Serik Belediyespor'dan kritik 3 puan! Serik Belediyespor'dan kritik 3 puan! 15:58